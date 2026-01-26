Iniciativa acontecerá na Praça Sávio Gama, no Aterrado, na terça-feira (27)Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Secretaria de Políticas para Mulheres de Volta Redonda convoca população para Ato Público contra o Feminicídio
Iniciativa acontecerá na Praça Sávio Gama, no Aterrado, na terça-feira (27), às 13h, diante do aumento de casos de violência contra o público feminino
