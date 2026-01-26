Procedimentos de oftalmologia e ortopedia aconteceram entre sexta (23) e sábado (24) - Foto: Divulgação

Procedimentos de oftalmologia e ortopedia aconteceram entre sexta (23) e sábado (24)Foto: Divulgação

26/01/2026

Volta Redonda - O mais recente mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista, unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda, fez 42 procedimentos no último fim de semana. Entre a sexta-feira, dia 23, à noite, e o sábado, dia 24, foram realizadas 37 cirurgias de oftalmologia e cinco de ortopedia.

Onze mulheres, com idade entre 72 e 43 anos, e nove homens, entre os 81 e 59 anos, receberam a injeção intravítreo, procedimento oftalmológico indicado para doenças da retina, visando preservar ou melhorar a visão, na sexta-feira (23). O procedimento foi feito pelo médico-oftalmologista, Gabriel Lopes.

No sábado, outras 17 cirurgias oftalmológicas foram realizadas. Onze foram vitrectomia posterior com uso de perfluorocarbono líquido – técnica avançada de microcirurgia oftalmológica usada para tratar descolamentos de retina e outros problemas – em sete homens, entre os 80 e 53 anos, e quatro mulheres, ente 71 e 49 anos, todos os procedimentos executados pelo médico Gabriel Lopes.

No mesmo dia, a médica-oftalmologista Talissa de Souza Feltrini fez quatro simblefaroplastia – cirurgia reconstrutiva usada para tratar uma condição onde a conjuntiva (membrana do olho) adere à córnea ou à pálpebra devido a queimaduras, traumas ou infecções – em três mulheres, de 60, 65 e 66 anos, e um homem de 68 anos. A médica ainda fez uma biópsia de pálpebra em um homem de 74 anos e uma correção de ptose palpebral, que é a queda da pálpebra superior que cobre parte do olho, em mulher de 47 anos.

Cirurgias ortopédicas

A cinco cirurgias da especialidade ortopedia também aconteceram no sábado, dia 24. Foram cinco videoartroscopias de joelho – procedimento cirúrgico minimamente invasivo utilizado para diagnosticar e tratar lesões dentro da articulação. Três mulheres, de 53, 55 e 56 anos; e dois homens de 35 e 45 anos, passaram pela cirurgia. Os médicos-ortopedistas responsáveis pelos procedimentos foram Flávio Reis, que também é diretor-médico do hospital; e Raphael Marchitto.

Mutirões contribuem para recordes sucessivos no número de cirurgias

O Hospital São João Batista vem registrando, desde o ano passado, recordes sucessivos em relação ao número de cirurgias realizadas na unidade. E as especialidades oftalmologia e ortopedia merecem destaque. Se comparados 2024 e 2025, os procedimentos de oftalmologia cresceram 212,98% de um ano para o outro (208 para 651 cirurgias). Os números da ortopedia registraram 1.634 cirurgias em 2024 e 1.826 em 2025 – aumento de 11,75%.

“Os mutirões realizados no HSJB aos finais de semana e durante os feriados têm contribuído muito com crescimento contínuo do número de cirurgias na unidade. A ação se tornou uma das principais ferramentas para ampliar a capacidade de atendimento”, disse o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, lembrando os investimentos em modernização e valorização dos profissionais e reforçando o compromisso da unidade em ampliar o acesso da população, reduzir filas e garantir um atendimento de qualidade.

“Neste ano, vamos melhorar ainda mais. Os mutirões vão continuar e o hospital vai crescer, ganhar um prédio anexo, que está quase pronto. A obra está na fase de acabamento e quase todos os equipamentos já estão comprados e entregues no local. Logo, a capacidade de atendimento será ainda maior”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.