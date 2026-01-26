Qualificações acontecem em diferentes espaços, atendendo jovens e adultos e promovendo inclusão digital - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/01/2026 14:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos na área de informática, voltados à qualificação profissional e à promoção da inclusão digital. As iniciativas são desenvolvidas por diferentes secretarias municipais e atendem públicos variados, ampliando as oportunidades de capacitação no município.

As inscrições para o Projeto Inclusão Digital, da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), terminam nesta segunda-feira, 26. O projeto será realizado no Centro Oportunizar, no bairro Vila Santa Cecília, com aulas gratuitas de informática básica voltadas para a juventude. As atividades terão início no dia 9 de fevereiro, com oito turmas de oito alunos, e aulas às segundas e quartas-feiras.

Não é necessário conhecimento prévio nem material específico para participar. As inscrições podem ser feitas presencialmente no Centro Oportunizar ou online, acessando o link disponível no perfil da Sejuv no Instagram: www.instagram.com/sejuv_vr/.

Administração de Banco de Dados

Outra iniciativa confirmada é o curso de Administração de Banco de Dados, resultado de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e o Senai, por meio do espaço Vírgula, Hub de Inovação VR.

O curso oferece 25 vagas, com carga horária de 180 horas. As aulas terão início após o Carnaval, no dia 23 de fevereiro, e serão realizadas no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Ao final da capacitação, os participantes receberão certificado do Senai.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqEeMqoJaitl3l818INePw6_GZLBvFehx2kgsD3dFrU79aLA/viewform. Após a inscrição, os interessados deverão efetivar a matrícula presencialmente no Senai até o dia 20 de fevereiro, apresentando RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

Oficinas de Informática nos Cras

A prefeitura também desenvolve oficinas gratuitas de informática nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). As inscrições estão abertas até o dia 30 e podem participar pessoas de todas as idades, sendo que menores devem estar acompanhados por um responsável no ato da inscrição.

O número de vagas varia de acordo com a procura em cada unidade, já que as inscrições ainda estão em andamento. Os cursos têm duração de seis meses e abordam conteúdos de informática básica e Excel intermediário. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, em diversos Cras e espaços comunitários do município, contemplando bairros como Água Limpa, Vila Rica, Santa Cruz, Monte Castelo, Dom Bosco, Rústico, Siderlândia, Santo Agostinho, Eucaliptal, Ponte Alta, Retiro, Belo Horizonte, Três Poços, Roma, Padre Josimo, entre outros.