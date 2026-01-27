Vagas são para nova turma de graduação em Recursos Humanos ofertada pelo projeto da prefeitura em parceria com o UGB - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Vagas são para nova turma de graduação em Recursos Humanos ofertada pelo projeto da prefeitura em parceria com o UGBFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/01/2026 16:08

Volta Redonda - As inscrições para a nova turma de Recursos Humanos do projeto “Diploma Cidadão” se encerram na sexta-feira, dia 30. A iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), oferta ensino superior gratuito para Pessoas com Deficiência (PCDs).

O curso acontece no campus Aterrado do UGB e as aulas estão previstas para iniciarem em fevereiro. Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://bit.ly/DiplomaCidadaoRH

O “Diploma Cidadão” visa promover a inclusão social e ampliar as oportunidades de qualificação profissional para pessoas com deficiência, fortalecendo a autonomia e a inserção no mercado de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da SMPD – (24) 3511-3448 –, ou presencialmente na sede da secretaria, que fica na Avenida 17 de Julho, 20, Aterrado.