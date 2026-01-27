Mais de 50% das unidades da Atenção Primária à Saúde, que aplicam o citopatológico, alcançaram a meta estipulada para o ano - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Mais de 50% das unidades da Atenção Primária à Saúde, que aplicam o citopatológico, alcançaram a meta estipulada para o anoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda reuniu gerentes das unidades da Atenção Primária à Saúde para divulgar os resultados positivos e crescentes alcançados na prevenção ao câncer pelo Prevenir. A coordenação do programa, que tem como objetivo diminuir a mortalidade e morbidade por meio de rastreio organizado do câncer do colo do útero, apresentou os números acumulados em 2025, em evento no auditório da prefeitura, na tarde dessa segunda-feira, 26.

A médica-oncologista e coordenadora da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda e do programa Prevenir, Luciana Francisco Netto, reforçou que os números de 2025 superaram os de 2024.

“Em 2025 foram 17.870 exames realizados em um público-alvo de 18.756 pessoas, sendo que 10.831 dessas pacientes fizeram o primeiro exame em três anos, período preconizado pelo Ministério da Saúde para repetir o procedimento. Em 2024, realizamos 16.386 exames, e no acumulado dos últimos três anos 34.780 mulheres fizeram o citopatológico.”

Também houve crescimento no número de unidades que alcançaram a meta de exames citopatológicos (testes que detectam alterações nas células do colo do útero) para 2025: foram 27 das 46 unidades da Atenção Básica à Saúde (58%), enquanto em 2024, 23 unidades chegaram à meta.

“No distrito IV, por exemplo, em 2024, só uma unidade se destacou; em 2025, oito alcançaram a meta”, citou Luciana, contando que a gerência das unidades da Atenção Primária à Saúde que alcançaram a meta estipulada pelo programa Prevenir vão ganhar uma viagem. “O destino é o mesmo da ‘Viagem da Melhor Idade’, o Hotel Le Canton, em Teresópolis, região Serrana do Rio.

A coordenadora da Média Complexidade, Elisangela Bonifácio Lyra, representou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, na reunião. “Primeiramente, quero parabenizar a todos os profissionais que estão na ponta do atendimento. A Atenção Primária é a principal porta de entrada para a rede de saúde, e esse olhar diário de vocês e das equipes das unidades básicas são fundamentais para que Volta Redonda tenha uma saúde de qualidade.”

Nathália Beatriz de Almeida, enfermeira que também faz parte da coordenação do Prevenir, pediu que o atendimento diferenciado para os pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer siga fazendo a diferença na vida deles. “Conheço o trabalho estressante nas unidades da Atenção Primária, mas essa atenção é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida desses pacientes”, falou.

Números da Linha de Atenção Oncológica, em 2025, também merecem destaque

A Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde, fez 1.109 atendimentos em 2025, sendo 87% do público feminino. O resultado do rastreio para os cânceres ginecológicos – de mama e de útero – e do trato gastrointestinal ficou em 642 lesões benignas, 86 lesões pré-malignas e 116 malignas, sendo que desses diagnósticos de câncer, mais de 50% estão em estágio 1 e 2, com quase 100% de chance de cura.

A especialidade de gastroenterologia foi a que apresentou maior crescimento entre 2024 e 2025, passando de 151 pessoas assistidas para 343, com 41 lesões malignas e pré-malignas (15 diagnósticos de câncer). Os atendimentos para cânceres ginecológicos cresceram de 207, em 2024, para 310 em 2025, com 76 diagnósticos de lesões malignas e pré-malignas (16 casos de câncer). Na mastologia, foram 344 pessoas atendidas em 2024 contra 447 em 2025, com 85 diagnósticos de lesão maligna.

“O trabalho da equipe da LAO e das unidades da Atenção Primária está salvando vidas. A busca pelos pacientes, a agilidade na realização de exames, diagnóstico e início de tratamento fazem a diferença. Parabéns, e que possamos chegar em ainda mais pessoas em 2026”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.