Programa gratuito prepara adolescentes de 14 a 17 anos para o primeiro emprego, com foco no Jovem Aprendiz
Programa gratuito prepara adolescentes de 14 a 17 anos para o primeiro emprego, com foco no Jovem Aprendiz
Programa gratuito prepara adolescentes de 14 a 17 anos para o primeiro emprego, com foco no Jovem Aprendiz
Representantes do Instituto Angolano de Controle do Câncer estão em Volta Redonda para conhecer de perto trabalho da Linha de Atenção Oncológica
Objetivo é firmar parcerias para capacitação de profissionais na área de oncologia e para implantação de programa similar ao Prevenir no país africano
Ato Público reforça combate ao feminicídio em Volta Redonda
Com o objetivo de chamar atenção para o crescimento dos casos de violência contra a mulher, evento reuniu representantes do poder público, da sociedade civil e da população em geral
Programa Prevenir realiza quase 18 mil exames para rastreio do câncer do colo do útero em 2025
Mais de 50% das unidades da Atenção Primária à Saúde, que aplicam o citopatológico, alcançaram a meta estipulada para o ano
Última semana para inscrições em curso superior gratuito para pessoas com deficiência em Volta Redonda
Vagas são para nova turma de graduação em Recursos Humanos ofertada pelo projeto da prefeitura em parceria com o UGB
Colônia de Férias leva lazer, esporte e inclusão para crianças e adolescentes em Volta Redonda
Programação segue até sábado (31) em 12 polos distribuídos por diferentes bairros da cidade
