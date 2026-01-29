Programa gratuito prepara adolescentes de 14 a 17 anos para o primeiro emprego, com foco no Jovem Aprendiz - Foto: Divulgação/FCSN

Publicado 29/01/2026 18:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Fundação CSN, está com pré-inscrições abertas para o projeto Capacitar Para Crescer – iniciativa social gratuita voltada à capacitação de adolescentes de 14 a 17 anos que desejam se preparar para o primeiro emprego, com ênfase no programa Jovem Aprendiz.

Com início das atividades previsto para fevereiro de 2026, o curso terá duração de cinco meses e será realizado no contraturno escolar, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos participantes.

Em Volta Redonda, as pré-inscrições devem ser realizadas presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Belo Horizonte, Ilha Parque, Voldac e Verde Vale, responsáveis pela seleção dos jovens. As aulas de informática acontecerão na ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras). As atualizações do processo estarão disponíveis nas redes sociais da Smas.

Formação cidadã e profissional

O projeto Capacitar Para Crescer tem como objetivo preparar adolescentes para os desafios do mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de ingresso em programas de aprendizagem. Ao longo do curso, os jovens participam de atividades que estimulam o autoconhecimento, a comunicação, o trabalho em equipe, a ética, a disciplina e a inteligência emocional.

A metodologia inclui aulas expositivas, rodas de conversa e dinâmicas práticas, com abordagem de temas como vida em sociedade, mercado de trabalho, carreira, postura profissional e rotinas do ambiente corporativo, contribuindo para a formação integral dos participantes.

Público-alvo e abrangência

Criado em 2023, o Capacitar Para Crescer integra as ações da Fundação CSN voltadas à promoção do protagonismo juvenil, inclusão social e desenvolvimento comunitário, contribuindo para a formação de jovens mais preparados para os desafios do mundo do trabalho.