Programação terá início às 9h, com atividades aquáticas, brincadeiras e música ao vivo - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - O domingo (1º) promete ser de muita diversão no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, localizado na Ilha São João. A Prefeitura, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Cultura (SMC), promove o Projeto Verão, com uma programação variada, a partir das 9h, reunindo atividades aquáticas, brincadeiras e música ao vivo.

“O Projeto Verão é uma oportunidade de lazer e integração para toda a família. Preparamos uma programação com atividades para todas as idades, promovendo saúde, diversão e convivência”, declarou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira.

A agenda começa com recreação infantil, com jogos e brincadeiras para a criançada. Logo depois, quem estiver no Parque Aquático poderá participar de um animado aulão de hidrodança, com axé coreografado, realizado dentro d’água.

As atividades seguem ao longo de todo o dia, com opções para todas as idades. O público também poderá curtir a apresentação musical da dupla Lorena Costa e Márcio, que promete embalar o evento com um repertório animado.

“O Projeto Verão também valoriza a cultura como forma de encontro e convivência. Levar atividades para o Parque Aquático é uma forma de aproximar as famílias dos espaços públicos, promovendo lazer, identidade e acesso à cultura de forma gratuita e democrática”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O Projeto Verão terá, ainda, mais uma edição programada para os dias 7 e 8 de fevereiro, levando lazer e entretenimento para as famílias que frequentam o Parque Aquático.