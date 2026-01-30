Ação antecede o início do programa e prepara jovens para os desafios do mercado de trabalho e da vida em sociedade - Foto: Divulgação/FBG

Publicado 30/01/2026 16:32

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama realizou, nessa quinta-feira (29), o Esquenta PEAA, encontro que antecede o início do Programa Educando o Adolescente Assistido (PEAA). A ação reuniu 41 adolescentes que passam a integrar o programa, recebendo orientações, direcionamentos e informações essenciais para o início de uma nova etapa de formação pessoal e profissional.

O PEAA tem como objetivo preparar adolescentes para o mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento da responsabilidade, do aprendizado, da convivência social e da cidadania. O programa alia atividades práticas, acompanhamento pedagógico e orientações fundamentais para a vida profissional e pessoal, contribuindo para a construção de trajetórias mais conscientes e promissoras.

Durante o encontro, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos parceiros do programa, como a Guarda Mirim (da Secretaria Municipal de Ordem Pública) e o Instituto Dagaz, que atua nas áreas de cultura, esporte e educação. As instituições apresentaram suas iniciativas, ampliando o acesso dos jovens a oportunidades e vivências que contribuem para o seu crescimento integral.

Com início oficial do PEAA marcado para o dia 2 de fevereiro, o Esquenta PEAA cumpriu o papel de acolher e preparar os adolescentes, selando a abertura do programa com uma recepção especial, que contou com alimentação, momentos de integração e dinâmicas desenvolvidas em uma linguagem próxima à realidade dos jovens.

Para o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, o retorno do programa vai além da capacitação profissional. “O PEAA é uma porta que se abre para o futuro desses adolescentes. Nosso compromisso é oferecer não apenas oportunidades no mercado de trabalho, mas também formação humana, valores e cidadania. Acreditamos que investir nesses jovens é transformar realidades e fortalecer a sociedade”, destacou Vitor Hugo.