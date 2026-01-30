Ao escanear o QR Code, o passageiro consegue entrar em contato com a central e realizar a mediação da comunicação com o taxistaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Projeto inovador da Prefeitura de Volta Redonda facilita a comunicação de pessoas surdas em táxis
Iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência consiste na instalação de um QR Code nos veículos, que permite acesso direto à Central de Intérpretes
Parque Aquático de Volta Redonda recebe Projeto Verão com atividades para toda família no domingo (1º)
Programação terá início às 9h, com atividades aquáticas, brincadeiras e música ao vivo
Profissionais de saúde de Angola vão passar por treinamento em Volta Redonda
Comitiva do Instituto Angolano de Controle do Câncer esteve no município para conhecer de perto a Linha de Atenção Oncológica e o Prevenir, com foco na prevenção e diagnóstico precoce da doença
Volta Redonda convida população para 2ª audiência pública para a Revisão do Plano Diretor Participativo
Evento no dia 26 de fevereiro visa levantar interesses da sociedade para planejamento do desenvolvimento urbano para os próximos 10 anos
Prefeitura de Volta Redonda e Fundação CSN abrem pré-inscrições para o curso Capacitar Para Crescer
Programa gratuito prepara adolescentes de 14 a 17 anos para o primeiro emprego, com foco no Jovem Aprendiz
