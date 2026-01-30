Ao escanear o QR Code, o passageiro consegue entrar em contato com a central e realizar a mediação da comunicação com o taxista - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda iniciou um projeto inovador em parceria com taxistas do município para ampliar a acessibilidade no transporte individual. A iniciativa consiste na instalação de um QR Code nos veículos, que permite acesso direto à Central de Intérpretes da SMPD, garantindo atendimento a pessoas surdas durante o uso do serviço de táxi.

O taxista Jeferson Fernandes Pereira, primeiro profissional a aderir ao projeto, destacou a importância do engajamento da categoria na causa. “Como taxistas, temos a responsabilidade de fazer sempre o melhor pela população. Precisamos somar esforços, ainda mais diante das dificuldades que muitas pessoas enfrentam. Estamos aqui para abraçar essa causa, fazer o nosso melhor e buscar mais pessoas para ampliar esse projeto”, afirmou Jeferson.

Cláudia Valente Siqueira, primeira pessoa a utilizar o serviço, ressaltou o impacto positivo da ação para a comunidade surda. “É muito importante que os taxistas abracem essa inclusão e deem acesso à comunicação, porque, para a pessoa surda, é muito difícil se comunicar e explicar para onde deseja ir. Com esse QR Code da Central de Intérpretes, conseguimos nos comunicar: o motorista fala com o intérprete e entende o que precisamos. Essa acessibilidade dentro do táxi é fundamental para a comunidade surda”, destacou Cláudia.

A iniciativa busca promover mais autonomia e segurança para pessoas surdas no uso do transporte por táxi. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, explicou os objetivos do projeto e a expectativa de ampliação na cidade.

“Nós pensamos essa iniciativa para que as pessoas surdas tenham mais autonomia ao embarcar em um táxi. O objetivo é alcançar todos os taxistas da cidade, que passarão a ser uma referência para a população surda. Assim, a pessoa pode entrar no táxi sabendo que, diante de qualquer imprevisto durante a corrida, contará com uma central disponível para ajudá-la”, afirmou o secretário.

A Central de Intérpretes da SMPD funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e pode ser acionada pelos telefones (24) 99973-2565 e (24) 99251-2975.

Taxistas interessados em participar do projeto devem procurar diretamente a sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida 17 de Julho, 20, bairro Aterrado.