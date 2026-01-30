Evento de entrega das 112 unidades do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Therezinha Gonçalves também marcou assinatura de contratos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2026 16:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou, nesta sexta-feira (30), as chaves da casa própria para famílias contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, que irão morar nas 112 unidades habitacionais do Residencial Therezinha Gonçalves, no bairro Belmonte. A ação foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Durante a solenidade, as famílias contempladas assinaram os contratos, realizaram a vistoria dos imóveis e receberam as chaves de seus apartamentos, marcando um momento histórico para os beneficiários.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o impacto social do empreendimento. “Hoje estamos entregando muito mais do que apartamentos. Estamos entregando dignidade, segurança e respeito às famílias que mais precisam. Moradia digna transforma vidas, e esse é um compromisso permanente da nossa gestão.”

O Residencial Therezinha Gonçalves é composto por quatro blocos, totalizando 112 apartamentos com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro e varanda. As unidades foram entregues com assento sanitário, chuveiro elétrico e box, disponibilizados pela prefeitura, garantindo conforto e condições adequadas desde o primeiro dia.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou o papel de Volta Redonda como referência em políticas habitacionais. “Volta Redonda é a cidade do estado do Rio de Janeiro que mais entregou unidades do Minha Casa, Minha Vida e a primeira a entregar chaves nesta nova etapa do programa. Essas moradias garantem dignidade e cidadania às famílias”, destacou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforçou que o acompanhamento das famílias continuará após a entrega. “Esse é o encerramento de uma etapa, mas também o início de uma atuação contínua junto a essas famílias, com o envolvimento das áreas de assistência social, saúde, educação e outros serviços essenciais”, explicou.

O empreendimento presta homenagem a Therezinha Gonçalves, ex-secretária municipal de Educação e referência na área social do município. Representando a família homenageada, Tiago Assumpção, filho de Therezinha Gonçalves, agradeceu a homenagem.

“Minha mãe sempre acreditou que a política pública podia mudar vidas. Ver o nome dela ligado a um projeto tão importante é motivo de muito orgulho para nossa família”, afirmou.

Emoção ao receber as chaves

A emoção marcou o momento entre os novos moradores do residencial. A beneficiária Mariana Marches Neves, de 26 anos, destacou a realização do sonho da casa própria. “É uma bênção. Esperei muito por isso. Passei anos pagando aluguel e hoje posso dizer que a casa é minha. É o começo de uma nova vida.”

Sandra de Almeida Tavera também celebrou a conquista. “Não é fácil chegar até aqui. É muita luta, mas quando a gente recebe a chave, é só gratidão. Agora espero paz e prosperidade no meu novo lar.”

Já Ludmilla de Paula Fins ressaltou a melhoria na qualidade de vida para o filho. “Morei muitos anos em uma casa com problemas de estrutura. Agora meu filho vai ter o quarto dele, um lugar seguro. É uma felicidade que não cabe no peito.”