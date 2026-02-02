A partir de agora, passa a se chamar Feira da Roça ? Saberes & Sabores, - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda - Evento que já se tornou tradição em Volta Redonda, a Feira da Roça, iniciativa da prefeitura realizada por meio da Sesan (Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), inicia 2026 com identidade visual renovada e um novo formato. A partir de agora, passa a se chamar Feira da Roça – Saberes & Sabores, refletindo a ampliação do seu objetivo e do seu papel como política pública no município.

De acordo com a Sesan, a mudança representa o amadurecimento da feira, que vai além da comercialização de alimentos e se consolida como um espaço ampliado de alimentação de verdade, cultura, educação alimentar, promoção da saúde, troca de saberes e valorização do território, respeitando os conhecimentos tradicionais e o cuidado com as pessoas.

“Foi um sucesso em 2025, com repercussões muito positivas, e agora a Feira da Roça – Saberes & Sabores se fortalece como um espaço de alimentação de verdade, educação, promoção da saúde e valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas, além da troca de saberes e vivências”, destacou o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha.

Segundo o secretário, a nova identidade visual traduz esse momento de evolução da iniciativa. “Ela representa território e pertencimento, agricultura familiar, ancestralidade e cultura, cuidado e continuidade – elementos que expressam o que a feira se tornou hoje.”

Realizada mensalmente no espaço embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a Feira da Roça – Saberes & Sabores reúne produtores locais e regionais da agricultura familiar, oferecendo uma grande variedade de alimentos saudáveis e sustentáveis, como verduras e legumes frescos, livres de agrotóxicos, pães, bolos, queijos, geleias, compotas e outras iguarias artesanais.

As próximas edições estão programadas para os dias 7 de fevereiro, 14 de março e 11 de abril, contando também com barracas de artesanato, doação de mudas nativas e frutíferas, além de outras ações voltadas à promoção da cultura alimentar e da sustentabilidade.

“A Feira da Roça é um espaço de encontro e cuidado, consolidando-se como uma política pública viva, diversa e comprometida com o direito humano à alimentação adequada e com a segurança alimentar e nutricional”, concluiu Buchecha.