A partir de agora, passa a se chamar Feira da Roça ? Saberes & Sabores,Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Nova Feira da Roça – Saberes & Sabores de Volta Redonda tem programação especial para 2026
Unindo alimentação, cultura, saúde e conhecimento, iniciativa da prefeitura apresenta nova identidade e amplia o propósito da feira, valorizando a agricultura familiar e os saberes tradicionais, com a participação de produtores locais
Segurança pública de Volta Redonda é tema de workshop regional promovido por Três Rios e Paraíba do Sul
Secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique será palestrante em evento nesta segunda-feira (2), com foco no fortalecimento das políticas municipais e troca de boas práticas
Bloco da Vida lança samba-enredo do Carnaval 2026 em Volta Redonda
‘Baile de Máscaras’ embalará os desfiles do maior bloco da Melhor Idade do Brasil
Cultura divulga novas atividades na Exposição ‘Hip Hop – Identidade e Movimento’, no Zélia Arbex
Mostra, em parceria com a Fundação CSN, fica disponível até o dia 27/2, e contará com mais Baile Charme, oficinas de bbox e de grafite, além de batalha de rima
Famílias carentes recebem a chave da casa própria no bairro Belmonte, em Volta Redonda
Evento de entrega das 112 unidades do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Therezinha Gonçalves também marcou assinatura de contratos e beneficiados vistoriaram os apartamentos
Esquenta PEAA marca retomada do Programa Educando o Adolescente Assistido na FBG
Ação antecede o início do programa e prepara jovens para os desafios do mercado de trabalho e da vida em sociedade
