Atualmente, Volta Redonda conta com mais de duas mil câmeras espalhadas pelo município, integradas a sistemas modernos de reconhecimento facial e leitura de placas veicularesFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Volta Redonda voltou a ganhar destaque no cenário da segurança pública. Durante entrevista ao “Fala Glauber Podcast”, transmitido pelo YouTube, o especialista em segurança pública e ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Rodrigo Pimentel, citou o município como exemplo de gestão eficiente na área, ressaltando resultados expressivos no combate à criminalidade.

No comentário, feito no programa do último dia 6 de janeiro, Pimentel destacou que Volta Redonda chegou a registrar cinco meses consecutivos sem roubo de veículos, mesmo com uma frota estimada em 160 mil veículos na cidade; um marco no contexto da segurança pública brasileira. O período mencionado ocorreu entre março e agosto de 2025 e foi acompanhado por quedas significativas em diversos outros índices criminais ao longo de todo o ano passado. Conforme citado por Pimentel, o desempenho da cidade está diretamente ligado aos investimentos do governo municipal.

“Esse é um número muito bom. O comandante do CPA (Comando de Policiamento de Área) é um colega, Ronaldo Martins. Ele disse para mim que é muita ajuda do município. Os municípios que estão ajudando, com câmera, guarda armada, ações integradas com a Polícia Militar, trocando inteligência, a coisa está funcionando”, avaliou Pimentel.

O reconhecimento por parte de um dos principais analistas de segurança do país reforça que os resultados alcançados em Volta Redonda não são pontuais, mas fruto de uma política pública estruturada e contínua. Atualmente, Volta Redonda conta com mais de duas mil câmeras espalhadas pelo município, integradas a sistemas modernos de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares, que auxiliam na prevenção de crimes, na identificação de suspeitos e na rápida resposta das forças de segurança. O trabalho é potencializado por patrulhas especializadas e pela integração permanente entre Guarda Municipal, polícias Civil, Militar e demais órgãos de segurança.

Outro ponto fundamental na segurança pública de Volta Redonda é a participação ativa da população. A confiança dos moradores nas instituições de segurança e o engajamento da sociedade, inclusive com o compartilhamento de imagens de câmeras particulares, têm sido decisivos para ampliar a capacidade de monitoramento e prevenção.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, o reconhecimento público do especialista em segurança pública demonstra que o planejamento, o investimento em tecnologia, a integração entre as instituições e a participação popular geraram resultados concretos, consolidando Volta Redonda como referência em segurança pública.

“Volta Redonda é hoje uma referência em segurança pública. Os últimos anos foram de grandes investimentos do governo municipal, que geraram resultados positivos e transformaram a nossa cidade. Com mais serviços, ações firmes e a integração entre as forças de segurança, Volta Redonda está ficando cada vez mais segura. Agradeço também à população por confiar na Segurança Pública. Vamos seguir avançando”, disse Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a integração das forças de segurança e o apoio do Governo do Estado têm sido fundamentais para os resultados positivos. “O trabalho integrado e a parceria do governador Cláudio Castro fizeram a diferença para termos bons índices em Volta Redonda. Agradeço a todos pelo trabalho, pelo empenho, a prefeitura vai continuar colaborando e tenho certeza que nossa cidade será a mais segura do país.”

Quem é Rodrigo Pimentel?

Rodrigo Pimentel é roteirista, escritor, pós-graduado em Sociologia Urbana pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), especialista em segurança pública e capitão veterano do Bope. É um dos idealizadores do filme “Tropa de Elite”, de 2007, e autor dos livros best-sellers “Elite da Tropa” e “Elite da Tropa II”. Figura reconhecida nacionalmente por seu conhecimento sobre violência urbana, realiza análises sobre o avanço da criminalidade e promove palestras em todo o Brasil.