Os procedimentos começaram nessa segunda-feira, dia 2, com 25 cirurgias de catarataFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, pelo projeto Revi-VER – implantado em julho de 2021 para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) –, fará 345 cirurgias de catarata nesta semana, na Ilha São João. Os procedimentos começaram nessa segunda-feira, dia 2, com 25 cirurgias de catarata. Até sexta-feira, dia 6, serão realizadas mais 320 operações do tipo no centro oftalmológico móvel do projeto.

A etapa de fevereiro do mutirão ainda prevê 50 cirurgias de pterígio, sendo metade na terça-feira, dia 3, e a outra parte na quarta-feira, dia 4; 200 consultas pré-cirúrgicas, na terça-feira; 200 procedimentos YAG Laser para limpeza de lente, nesta quarta-feira; e ainda 150 consultas de retorno após 30 dias da operação, na quinta-feira, dia 5. Todos os atendimentos foram agendados previamente.

Mutirão de exames na Policlínica da Cidadania

Durante todo o mês de fevereiro, o Instituto de Olhos Parolin (empresa contratada pela prefeitura para executar o programa Revi-VER e coordenar o serviço oftalmológico no município) vai ofertar quase 700 exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnosticar diversos tipos de doença. O objetivo é zerar a fila pelo exame no município. Todos os horários também foram agendados previamente.

“O Revi-VER é um sucesso, e vem ajudando quem mais precisa a enxergar melhor. E quando o Hospital dos Olhos, que está sendo construído na Ilha ficar pronto, o projeto vai avançar ainda mais. Parabéns a todos que estã contribuindo para a melhoria na qualidade de vida da população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.