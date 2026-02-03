Programa oferece qualificação profissional nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG) abre, a partir do dia 10 de fevereiro, as inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos do programa “Volta Redonda Formando Profissionais”, referentes ao primeiro semestre de 2026. As vagas são limitadas e as inscrições seguem até 27 de fevereiro.

Ao todo, serão oferecidos 11 cursos nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica, com opções nos níveis básico e avançado. Os módulos avançados são destinados exclusivamente a alunos que já concluíram o curso básico na própria Fundação Beatriz Gama.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro, das 8h às 12h. Já os cursos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) terão inscrições realizadas diretamente nos locais onde as aulas acontecerão. Para participar, é necessário ser morador de Volta Redonda e ter mais de 14 anos.

No ato da inscrição, os interessados devem apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3511-3683 e (24) 3511-3698.

Programação

Cada turma contará com 20 alunos, e os cursos terão duração de quatro meses. Os alunos que concluírem as aulas com frequência regular receberão certificado, entregue em cerimônia de formatura.

As aulas serão realizadas em diferentes dias, horários e locais. Na sede da Fundação Beatriz Gama, haverá turmas de Cabeleireiro às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h; Corte e Costura Básico às segundas-feiras, das 13h às 16h, e Corte e Costura Avançado no mesmo dia, das 8h às 11h; Confeitaria Básica às segundas-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h; e Confeitaria Avançada às quartas-feiras, nos mesmos horários.

Também na FBG serão oferecidos os cursos de Depilação com Banho Dourado às segundas-feiras, das 8h às 11h; Embelezamento do Olhar às segundas-feiras, das 13h às 16h; Estética Integrativa Básica às terças-feiras, das 8h às 11h, e Estética Integrativa Avançada das 13h às 16h; Mecânica de Automóveis às terças-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h; Manicure com Alongamento de Unhas às terças-feiras, das 8h às 11h; e Trança às quartas-feiras, das 8h às 11h. No Centro Comunitário Roma, o curso de Maquiagem será realizado às quartas-feiras, das 13h às 16h.

Já nos Cras, as aulas de Ornamentação com Bolas acontecerão no Jardim Belmonte às quintas-feiras, e no Açude I, às segundas-feiras, ambas das 8h às 11h. O Cras Retiro receberá turmas de Maquiagem às quintas-feiras, das 13h às 16h, enquanto o Cras Voldac ofertará o curso de Trança às quartas-feiras, das 13h às 16h. No Cras Açude I, também haverá turma de Manicure com Alongamento de Unhas às terças-feiras, das 13h às 16h. Já no Cras Santo Agostinho, serão oferecidos os cursos de Depilação Corporal com Banho Dourado às terças-feiras, das 8h às 11h, e Embelezamento do Olhar no mesmo dia, das 13h às 16h.

Segundo o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, a iniciativa reforça o papel da instituição na promoção da inclusão produtiva no município. “Nosso compromisso é oferecer oportunidades reais de qualificação profissional, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para a geração de renda das famílias de Volta Redonda. Esses cursos foram estruturados para atender às demandas atuais e fortalecer a autonomia dos alunos”, afirmou Vitor Hugo.