Programa oferece qualificação profissional nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia e mecânicaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Fundação Beatriz Gama abre inscrições para 11 cursos profissionalizantes gratuitos em Volta Redonda
Programa oferece qualificação profissional nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica para o primeiro semestre de 2026
Fundação Beatriz Gama abre inscrições para 11 cursos profissionalizantes gratuitos em Volta Redonda
Programa oferece qualificação profissional nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica para o primeiro semestre de 2026
Etapa de fevereiro do Revi-VER promove 345 cirurgias de catarata em Volta Redonda
Atendimentos desta semana ainda incluem cirurgias de pterígio, consultas pré e pós-operatórias e procedimentos YAG Laser
Prefeitura de Volta Redonda reforça combate à dengue com ações em diversos bairros em fevereiro
Força-tarefa fará vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular água
Especialista em segurança pública cita Volta Redonda como modelo no combate à criminalidade
Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, destacou período histórico de cinco meses sem roubo de veículos e que o desempenho está diretamente ligado aos investimentos do governo municipal
Prefeitura de Volta Redonda firma convênio com a Polícia Civil e reforça segurança com mais de 90 agentes por mês
Município amplia investimentos no setor ao implementar o Regime Adicional de Serviço (RAS), fortalecendo investigações e o atendimento à população
Nova Feira da Roça – Saberes & Sabores de Volta Redonda tem programação especial para 2026
Unindo alimentação, cultura, saúde e conhecimento, iniciativa da prefeitura apresenta nova identidade e amplia o propósito da feira, valorizando a agricultura familiar e os saberes tradicionais, com a participação de produtores locais
Segurança pública de Volta Redonda é tema de workshop regional promovido por Três Rios e Paraíba do Sul
Secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique será palestrante em evento nesta segunda-feira (2), com foco no fortalecimento das políticas municipais e troca de boas práticas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.