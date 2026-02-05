Data reforça importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado com a doença - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 05/02/2026 14:42

Volta Redonda - O Dia Mundial do Combate ao Câncer, celebrado nesta quarta-feira (4 de fevereiro), foi criado no ano passado pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) e tem apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data visa aumentar a conscientização sobre a doença e engajar governos na prevenção e tratamento da doença.

Em Volta Redonda, a população conta com a Linha de Atenção Oncológica (LAO) – que acompanha o paciente desde a suspeita da doença até o tratamento, principalmente os cânceres ginecológicos (útero e mama) e do trato gastrointestinal; o Prevenir – programa de rastreio organizado para o câncer de colo do útero; e o Prevenir 50+, de rastreio do câncer de pulmão. São programas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) implantados há quase quatro anos, que apresentam resultados positivos na prevenção e agilidade no diagnóstico e início do tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A médica-oncologista Luciana Francisco Netto, que coordena a LAO, ressaltou a importância da prevenção e do rastreio organizado – quando a unidade da Atenção Primária faz busca ativa pelo público alvo para os exames preventivos – principalmente no cenário mostrado por pesquisa da OMS divulgada nesta semana.

“A projeção é que até 2050 os casos de câncer aumentem em 77%, passando de 20 para 35 milhões, dado que reforça a prevenção e o diagnóstico precoce como medidas fundamentais para preservar vidas. A Prefeitura de Volta Redonda vem trabalhando nesse sentido e tem conseguido bons resultados”, falou a médica.

Ela lembrou que, além dos programas voltados diretamente para o câncer, a prefeitura também oferta o Programa Municipal de Controle do Tabagismo – fator de risco, principalmente, para o câncer de pulmão; e vacinação contra infecções ligadas à doença, como HPV e hepatite B, preventivas aos cânceres de colo de útero e fígado, respectivamente.

Trabalho de prevenção e cuidado em Volta Redonda

Os números mais recentes da Linha de Atenção Oncológica do município registram 2.140 atendimentos em pouco menos de quatro anos. Dentre eles, 209 apresentaram lesões pré-malignas e 305 tiveram diagnóstico de câncer, sendo que 56% dos casos estão em estágios 1 e 2, ainda localizados, quando a chance de cura é de quase 100%.

“É preciso ter coragem e procurar os exames preventivos. O tratamento contra o câncer evoluiu muito e a descoberta precoce pode significar uma vida longa e saudável”, ressaltou a médica-oncologista Luciana Netto.

“Em Volta Redonda, fazemos o rastreio organizado, por meio da Atenção Básica à Saúde, mas a qualquer sinal ou sintoma da doença, é indicado procurar a unidade mais perto de casa”, reforçou, alertando que, entre os sinais, estão sangramento vaginal após a menopausa ou fora do período menstrual, dor na relação, nódulo nas mamas ou saída de secreção transparente ou sanguinolenta pelos mamilos e sangramento ao evacuar.

O prefeito Antonio Francisco Neto, entusiasta e grande apoiador dos programas voltados para a prevenção, diagnóstico precoce e cuidado com a doença no município, afirma que o trabalho apresentado pela OMS nesta semana só confirma que Volta Redonda está no caminho certo.

“E vou além, Volta Redonda está à frente da maioria dos municípios, por isso, nossos programas são reconhecidos no estado, no país e até internacionalmente. Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais esses resultados. Hoje, temos mais de 50% dos pacientes diagnosticados com câncer com quase 100% de chance de cura e essa porcentagem pode aumentar. O objetivo é sempre salvar mais vidas”, falou Neto.