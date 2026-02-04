Pagamento em cota única, com desconto de 8%, pode ser realizado até o dia 6 de março - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2026 11:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), reforça que o carnê digital do IPTU 2026 já está disponível pelo link voltaredonda.rj.gov.br/iptu. Basta acessar o site e digitar a numeração da inscrição imobiliária (que contém 12 números e pode ser encontrada em carnês anteriores).

O pagamento em cota única, com desconto de 8%, pode ser realizado até o dia 6 de março. Também é possível optar pelo parcelamento em seis vezes, com a primeira parcela vencendo na mesma data (6/3) e as demais em 7 de abril (cota 2), 7 de maio (cota 3), 8 de junho (cota 4), 8 de julho (cota 5) e 7 de agosto (cota 6).

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, o pagamento do imposto é fundamental para a manutenção dos serviços públicos no município. “Estamos lembrando à população sobre a facilidade de acessar o carnê digital e efetuar o pagamento com PIX, por exemplo. Estar em dia com o município garante recursos que retornam em investimentos diretos para a cidade, como saúde, educação, obras e manutenção dos serviços públicos”, destacou o prefeito.

Atendimento presencial

Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode procurar atendimento presencial no saguão do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, nos guichês 9 e 10, além de totem de autoatendimento disponível para consulta e impressão do carnê.

Também há atendimento nas subprefeituras do Retiro, na Av. Antônio de Almeida, 46, e do Santo Agostinho, na Rua Jaime Martins, 705. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além do carnê digital, as guias de pagamento estão sendo enviadas às residências via Correios.

IPTU das Indústrias

A Prefeitura também lembra que a cota única do IPTU 2026 na modalidade Indústria, com desconto de 8%, vence no dia 13 de fevereiro (sexta-feira). O contribuinte pode optar ainda pelo parcelamento em seis vezes, com a primeira parcela vencendo na data da cota única e as demais em 17 de março (cota 2), 16 de abril (cota 3), 25 de maio (cota 4), 17 de junho (cota 5) e 20 de julho (cota 6).