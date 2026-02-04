Pagamento em cota única, com desconto de 8%, pode ser realizado até o dia 6 de marçoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Pagamento em cota única, com desconto de 8%, pode ser realizado até o dia 6 de março
Pagamento em cota única, com desconto de 8%, pode ser realizado até o dia 6 de março
Modelo de segurança adotado em Volta Redonda é tema de evento regional em Três Rios
Secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, apresentou experiências e resultados do município no ‘Workshop de Boas Práticas em Segurança Pública Municipal’
Fundação Beatriz Gama abre inscrições para 11 cursos profissionalizantes gratuitos em Volta Redonda
Programa oferece qualificação profissional nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica para o primeiro semestre de 2026
Etapa de fevereiro do Revi-VER promove 345 cirurgias de catarata em Volta Redonda
Atendimentos desta semana ainda incluem cirurgias de pterígio, consultas pré e pós-operatórias e procedimentos YAG Laser
Prefeitura de Volta Redonda reforça combate à dengue com ações em diversos bairros em fevereiro
Força-tarefa fará vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular água
Especialista em segurança pública cita Volta Redonda como modelo no combate à criminalidade
Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, destacou período histórico de cinco meses sem roubo de veículos e que o desempenho está diretamente ligado aos investimentos do governo municipal
