Construção da nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul entra em nova fase de execução
Obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana do município para melhorar o tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres
Volta Redonda adere à campanha nacional ‘Pule, Brinque e Cuide’ no Carnaval
Município promove ações educativas e de conscientização nos principais blocos carnavalescos, reforçando proteção de crianças e adolescentes
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera carro levado em assalto a residência
Veículo foi localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, e encaminhado à 93ª DP após perícia da Polícia Civil
Prefeitura de Volta Redonda garante novos investimentos para fortalecer rede de CRAS no município
Recursos destinados por meio de emendas parlamentares vão viabilizar reformas e a construção de uma nova unidade
João Felipe é a voz que traduz a alma do Bloco da Vida em samba
Intérprete e compositor completa 15 anos à frente do carro de som do maior bloco da Melhor Idade do Brasil e transforma histórias de vida em emoção, alegria e vitalidade no Carnaval
Comissão Intersetorial realiza nova reunião para apresentar proposta do novo Plano Diretor Participativo
Encontros semanais servem para compartilhar dados que darão subsídios para sugestões dos órgãos do município antes da Audiência Pública do próximo dia 26
