Obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana do município para melhorar o tráfego e garantir mais segurança - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana do município para melhorar o tráfego e garantir mais segurançaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2026 13:11

Volta Redonda - As obras da nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul, que integra o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda – executado em parceria com o Governo do Estado –, avançam para uma nova etapa estratégica: a execução das fundações no leito do rio. Atualmente, os trabalhos estão concentrados no apoio P-6, último a ser executado nesta fase da obra.

Os apoios P-3, P-4 e P-5, que também fazem parte da estrutura de sustentação da ponte no trecho sobre o rio, já foram concluídos. Com isso, a obra entra em sua reta final na etapa de fundações, considerada uma das mais complexas do projeto. A previsão é que a execução das estacas seja finalizada ainda neste mês de fevereiro.

A parte da ponte localizada em terra está em estágio mais avançado, com os tabuleiros concretados e aguardando atividades complementares de asfaltamento, drenagem pluvial, iluminação pública e sinalização.

O engenheiro de obras da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU), Antônio de Pádua Christovam Pereira, destacou o avanço das obras da nova ponte e os benefícios que a estrutura vai trazer para a mobilidade urbana de Volta Redonda.

“A obra já está em um estágio bastante avançado. Tivemos algumas dificuldades na cravação das estacas por conta da elevação do nível do rio, mas a previsão é concluir essa etapa ainda no mês de fevereiro. Essa ponte vai trazer um grande benefício para Volta Redonda. Além da Avenida 7 de Setembro, a população terá mais uma opção de deslocamento para bairros como São Luiz, Voldac, Santa Cruz, entre outros, o que vai garantir mais fluidez e segurança ao tráfego no município”, disse.

A nova ponte vai ligar os bairros Aterrado e Aero Clube, criando uma nova alternativa de deslocamento e contribuindo para a melhoria da fluidez do trânsito na cidade. De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, a obra é um investimento fundamental para o futuro da mobilidade urbana do município.

“A construção da nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul é uma obra estratégica para o futuro de Volta Redonda. Ela integra o nosso Plano de Mobilidade Urbana e vai melhorar significativamente o fluxo de veículos, garantindo mais segurança, agilidade e qualidade de vida para a população. Quero agradecer a parceria fundamental com o Governo do Estado, que tem sido essencial para tirar esse projeto do papel”, ressaltou o prefeito.

Mobilidade Urbana

A primeira obra do Plano de Mobilidade Urbana do município a ser entregue foi o viaduto Porfírio José de Almeida, que melhorou o fluxo de veículos entre os bairros Voldac e Niterói, e para quem segue em direção ao Retiro.

A iniciativa contempla, ainda, a alça do viaduto Heitor Leite Franco, que já está na reta final; e a última obra prevista no Plano de Mobilidade Urbana é a construção de um viaduto que ligará a Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no Jardim Amália, à Avenida da Integração, permitindo o acesso ao Aterrado sem a necessidade de passar pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e melhorando o fluxo em importantes vias da cidade.