Veículo foi localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra MansaFoto: Divulgação/Semop
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera carro levado em assalto a residência
Veículo foi localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, e encaminhado à 93ª DP após perícia da Polícia Civil
Veículo foi localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, e encaminhado à 93ª DP após perícia da Polícia Civil
Prefeitura de Volta Redonda garante novos investimentos para fortalecer rede de CRAS no município
Recursos destinados por meio de emendas parlamentares vão viabilizar reformas e a construção de uma nova unidade
João Felipe é a voz que traduz a alma do Bloco da Vida em samba
Intérprete e compositor completa 15 anos à frente do carro de som do maior bloco da Melhor Idade do Brasil e transforma histórias de vida em emoção, alegria e vitalidade no Carnaval
Comissão Intersetorial realiza nova reunião para apresentar proposta do novo Plano Diretor Participativo
Encontros semanais servem para compartilhar dados que darão subsídios para sugestões dos órgãos do município antes da Audiência Pública do próximo dia 26
Ex-aluno do Volta Redonda Cidade da Música é premiado em concurso no Sul do país
Jean Gabriel levou os prêmios do público e dos professores e maestros dentre os Jovens Solistas no Gramado in Concert
No Dia Mundial de Combate ao Câncer, Volta Redonda comemora resultados positivos da Linha de Atenção Oncológica e do Prevenir
Data reforça importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado com a doença, abordagens dos programas da rede municipal de saúde
