Recursos destinados por meio de emendas parlamentares vão viabilizar reformas e a construção de uma nova unidadeFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 12:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda vai ampliar e fortalecer a rede de proteção social do município com novos investimentos destinados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Os recursos, viabilizados por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Munir Neto, serão aplicados na melhoria da estrutura das unidades e na ampliação da capacidade de atendimento à população.

Nesta semana, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram no CRAS do bairro Volta Grande, junto com o deputado e o vereador Gemilson Sukinho, para acompanhar os atendimentos e alinhar a aplicação dos recursos nas unidades do município.

Os investimentos já garantidos contemplam:

• Reforma do CRAS Volta Grande

• Reforma do CRAS Candelária

• Construção de um novo CRAS no bairro Santa Rita do Zarur

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques (Branca), os recursos chegam em um momento importante para o fortalecimento da rede.

“Esses investimentos são fundamentais para melhorar a estrutura das unidades e qualificar ainda mais o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Trabalhamos com planejamento técnico para que cada recurso seja aplicado onde há maior necessidade”, destacou.

Somente em 2024, Volta Redonda já foi contemplada com mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares voltadas para a assistência social, valores que vêm sendo utilizados para aprimorar os serviços oferecidos à população.

Volta Redonda é hoje a cidade com mais CRAS por habitante no Brasil, reflexo de uma rede estruturada, que atua na prevenção de vulnerabilidades sociais, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e na garantia de direitos.

A Prefeitura segue investindo na ampliação e na qualificação dos equipamentos da assistência social, garantindo que os serviços cheguem cada vez mais perto de quem precisa.