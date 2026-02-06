Município promove ações educativas e de conscientização nos principais blocos carnavalescos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Município promove ações educativas e de conscientização nos principais blocos carnavalescosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2026 13:08

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) – através da Divisão de Proteção Especial Social (DPES) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) –, aderiu à campanha nacional “Pule, Brinque e Cuide – Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, iniciativa do Governo Federal que reforça a atuação da rede de proteção durante o período do Carnaval.

Neste ano, o município ampliou as ações da campanha, que tradicionalmente acontecem no período carnavalesco, com atividades efetivas nos dois maiores blocos que acontecem na Ilha São João, além de mobilizações no Bloco da Vida, no bairro Vila Santa Cecília, onde serão realizadas também panfletagens e campanha educativa.

As ações têm como objetivo sensibilizar foliões, famílias e a população em geral sobre a importância da proteção integral de crianças e adolescentes. O foco é na prevenção e no enfrentamento de violações de direitos que tendem a se intensificar durante grandes eventos populares, como o abuso e a exploração sexual, o trabalho infantil, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade e situações de crianças perdidas.

Durante as atividades, equipes da Smas realizarão a distribuição de materiais informativos e orientações diretas às famílias, reforçando os canais de denúncia e a corresponsabilidade da sociedade na garantia de um Carnaval seguro para meninas e meninos. Antes do desfile do Bloco da Vida, também será realizada uma mobilização ao longo da avenida, com abordagem educativa do público.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destaca que a campanha fortalece um trabalho contínuo desenvolvido no município ao longo de todo o ano.

“O Carnaval é uma celebração cultural importante, mas também exige atenção redobrada quando falamos da garantia de direitos, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Enquanto política pública de Assistência Social, por meio da Smas, temos o dever de estar presentes nos territórios, próximos das famílias e atentos às situações de vulnerabilidade. Essas ações descentralizadas reforçam o nosso compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, fortalecem a rede de proteção e reafirmam que o cuidado, a prevenção e a defesa de direitos são responsabilidades permanentes do Poder Público e de toda a sociedade” afirmou.

A campanha nacional “Pule, Brinque e Cuide” integra o calendário oficial da política de assistência social e reforça a importância da atuação intersetorial, envolvendo Poder Público, sociedade civil e população em geral. A iniciativa também chama a atenção para a necessidade de atenção à identificação de crianças, prevenção ao trabalho infantil e combate a todas as formas de violência.

Durante todo o período do Carnaval, o Disque 100 permanece disponível como canal nacional para denúncias de violações de direitos humanos, funcionando 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

Programação das ações da campanha em Volta Redonda

07/02 – das 14h às 17h

Ação educativa no Bloco Tô no Brilho – Ilha São João

08/02 – das 14h às 17h

Ação educativa no Bloco Juremeiros – Ilha São João

12/02 – das 9h às 11h

Panfletagem educativa – Avenida Amaral Peixoto

14/02 – 19h

Ação no Bloco da Vida – Vila Santa Cecília

28/02 – 19h

Ação no Bloco da Vida – Vila Santa Cecília