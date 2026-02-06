Mutirão de limpeza vai passar por nove bairros em fevereiro com serviços de capina, roçada e retirada de entulhoFoto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda inicia mais uma etapa do projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ na próxima semana
Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos vai passar por nove bairros em fevereiro com serviços de capina, roçada e retirada de entulho
Projeto da Prefeitura de Volta Redonda, Passaporte Universitário celebra aprovações em universidades federais e amplia vagas para 2026
Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude fortalece a inclusão social e aumenta oportunidades de acesso ao ensino superior no município
Construção da nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul entra em nova fase de execução
Obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana do município para melhorar o tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres
Volta Redonda adere à campanha nacional ‘Pule, Brinque e Cuide’ no Carnaval
Município promove ações educativas e de conscientização nos principais blocos carnavalescos, reforçando proteção de crianças e adolescentes
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera carro levado em assalto a residência
Veículo foi localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, e encaminhado à 93ª DP após perícia da Polícia Civil
Prefeitura de Volta Redonda garante novos investimentos para fortalecer rede de CRAS no município
Recursos destinados por meio de emendas parlamentares vão viabilizar reformas e a construção de uma nova unidade
