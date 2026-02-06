Mutirão de limpeza vai passar por nove bairros em fevereiro com serviços de capina, roçada e retirada de entulho - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2026 15:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), inicia na próxima segunda-feira, dia 9, mais uma etapa do projeto “Meu Bairro + Limpo”. O mutirão, que tem como objetivo intensificar a limpeza urbana, vai levar os serviços de capina, roçada e retirada de entulho para nove bairros de Volta Redonda, até o dia 27 de fevereiro.

A equipe formada por 40 funcionários, com apoio de dois caminhões carroceria e quatro caminhões basculantes, além de uma retroescavadeira, estará na segunda-feira, dia 9, no bairro Aero Clube, onde permanece até a quarta-feira, dia 11. O bairro Voldac recebe a ação de quinta-feira (12) até sexta-feira (13); o Vista Verde será beneficiado no dia 19 (quinta-feira); o Vale da Colina no dia 20 (sexta-feira); no Açude I, II, III, VI, de 23 (segunda) até dia 25 (quarta-feira); e no bairro Minerlândia, nos dias 26 e 27 (quinta-feira e sexta-feira).

De acordo com a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira, além das ações do “Meu Bairro + Limpo” as equipes da SMSP continuam atuando em outros bairros de Volta Redonda.

“Teremos 45 funcionários cuidando dos acessos ao município e dos corredores com maior fluxo de pessoas, além de outras equipes fazendo o trabalho de rotina para manter Volta Redonda bem cuidada, limpa e organizada, garantindo um ambiente mais seguro para os moradores”, disse a secretária, lembrando que a programação, que vai contemplar outros nove bairros em março, é definida de acordo com as demandas da população e associações de moradores, que chegam à secretaria por meio dos canais da prefeitura.