O Projeto Verão é gratuito e aberto ao público que possui carteirinha do Parque AquáticoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2026 15:37

Volta Redonda - A segunda edição do Projeto Verão acontece neste fim de semana, no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, na Ilha São João. O evento é uma parceria das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e Cultura (SMC), e promete dois dias de muita diversão, lazer e música para toda a família.

“O Projeto Verão amplia as opções de lazer gratuito para a população e incentiva a ocupação dos espaços públicos com atividades esportivas e recreativas. A ideia é oferecer um fim de semana atrativo para pessoas de todas as idades”, disse o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira.

A programação começa a partir das 9h, com uma série de atividades aquáticas, brincadeiras, recreação infantil e música ao vivo, garantindo entretenimento para todas as idades. No sábado (7), quem sobe ao palco é a cantora Naty Rio. Já no domingo (8), a atração musical fica por conta de Luis Lima Japão.

“A música ao vivo e as atividades culturais fazem toda a diferença na experiência do público. Essa parceria mostra como a cultura pode estar presente nos espaços de lazer, valorizando artistas e promovendo bem-estar para a população”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O Projeto Verão é gratuito e aberto ao público – que possui carteirinha do Parque Aquático. A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, reunindo moradores e visitantes em um fim de semana de celebração, saúde e entretenimento.