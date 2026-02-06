O Projeto Verão é gratuito e aberto ao público que possui carteirinha do Parque AquáticoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Parque Aquático de Volta Redonda recebe segunda edição do Projeto Verão neste fim de semana
Evento promete dois dias de muita diversão, lazer e música para toda a família
Prefeitura de Volta Redonda inicia mais uma etapa do projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ na próxima semana
Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos vai passar por nove bairros em fevereiro com serviços de capina, roçada e retirada de entulho
Projeto da Prefeitura de Volta Redonda, Passaporte Universitário celebra aprovações em universidades federais e amplia vagas para 2026
Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude fortalece a inclusão social e aumenta oportunidades de acesso ao ensino superior no município
Construção da nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul entra em nova fase de execução
Obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana do município para melhorar o tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres
Volta Redonda adere à campanha nacional ‘Pule, Brinque e Cuide’ no Carnaval
Município promove ações educativas e de conscientização nos principais blocos carnavalescos, reforçando proteção de crianças e adolescentes
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera carro levado em assalto a residência
Veículo foi localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, e encaminhado à 93ª DP após perícia da Polícia Civil
