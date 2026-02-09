A decisão foi proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
Justiça determina retirada de publicações falsas contra o deputado Munir Neto
Decisão aponta abuso da liberdade de expressão e reforça responsabilidade no debate político nas redes sociais
Prefeitura de Volta Redonda reforça conscientização durante blocos de Carnaval
Iniciativa teve como foco a divulgação das campanhas "Não é Não", "Carnaval Consciente" e "Racismo é Crime"
Alunos da rede pública municipal de Volta Redonda começam a receber os uniformes
Mais de 34 mil estudantes de 101 unidades escolares serão beneficiados
Prefeitura de Volta Redonda e Defensoria Pública levam serviços gratuitos a usuários do Centro Pop
Pela primeira vez a parceria ofertou atendimentos jurídicos, garantindo acesso à Justiça, cidadania e direitos fundamentais
Guarda Municipal de Volta Redonda completa 71 anos como protagonista da segurança pública
Aniversário celebrado nesta segunda-feira, dia 9, marca a trajetória da ‘corporação mais próxima da comunidade’
Com novas opções para o público, Feira da Roça – Saberes & Sabores realiza primeira edição do ano em Volta Redonda
Evento aconteceu no último sábado (7) na Vila Santa Cecília, incluindo novos expositores e temas como promoção da saúde e valorização dos saberes tradicionais
