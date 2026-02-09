Iniciativa teve como foco a divulgação das campanhas "Não é Não", "Carnaval Consciente" e "Racismo é Crime" - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Iniciativa teve como foco a divulgação das campanhas "Não é Não", "Carnaval Consciente" e "Racismo é Crime"Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 09/02/2026 15:35

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais da Juventude (Sejuv), de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), de Assistência Social (Smas) e de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), realizou nesse fim de semana ações de conscientização em blocos de carnaval do município.

A iniciativa teve como foco a divulgação das campanhas “Não é Não”, “Carnaval Consciente” e “Racismo é Crime”, reforçando a importância do respeito, da prevenção e da garantia de direitos durante o período festivo.

Durante as abordagens, as equipes percorreram os blocos carnavalescos distribuindo materiais informativos e educativos, como leques, preservativos e adesivos, além de orientarem os foliões sobre comportamentos seguros, combate à violência contra a mulher, prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas e enfrentamento ao racismo.

Para o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a presença do Poder Público nos blocos é fundamental para garantir um Carnaval mais seguro e inclusivo. “O Carnaval é um espaço de alegria, diversidade e convivência, e precisa ser vivido com respeito. Nossa presença nos blocos, junto com outras secretarias, reforça que atitudes de violência, assédio ou racismo não serão toleradas. Essas campanhas existem para garantir que todos possam aproveitar a festa com segurança e dignidade”, declarou.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, afirmou que a prevenção vai além de campanhas pontuais e se constrói a partir da presença constante do Poder Público junto à população.

“Acreditamos que a prevenção se faz com diálogo, escuta ativa e acesso à informação de qualidade. Estar nas ruas, perto das pessoas, é essencial para promover saúde, cidadania e cuidado coletivo. Essa atuação integrada reafirma o compromisso de um governo que trabalha de forma unida para entregar ações concretas, capazes de transformar realidades e fazer a diferença na vida da população”, disse.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o período festivo é estratégico para ampliar o alcance das ações de conscientização. “O Carnaval reúne milhares de pessoas na rua e é justamente nesse espaço que precisamos reafirmar mensagens fundamentais: o respeito ao corpo e às escolhas das mulheres, o combate a qualquer forma de violência e a tolerância zero ao racismo, além de estar atentos às nossas crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que todos possam brincar com liberdade, dignidade e segurança”, disse.

Cidinha Araújo, assessora de Promoção de Políticas para Direitos Humanos da SMDH, destacou a importância do respeito durante o período carnavalesco. “O Carnaval é alegria, é folia, é a maior festa popular do Brasil. Mas também é fundamental lembrar que todas as mulheres devem ser respeitadas em todas as manifestações populares. A SMDH, por meio da distribuição de material de conscientização nos blocos da cidade, quer contribuir para a realização de um Carnaval alegre e seguro, sem assédio e de forma saudável. Não é não! Respeitar a decisão é essencial para que a festa seja, de fato, um espaço de alegria e descontração para todos”, ressaltou.

As ações vão continuar durante todo o Carnaval, buscando promover uma festa mais segura, inclusiva e consciente, estimulando atitudes de respeito e cidadania para que todos possam aproveitar de forma responsável.