Aniversário celebrado nesta segunda-feira, dia 9, marca a trajetória da ?corporação mais próxima da comunidade?Foto: Divulgação/Semop

Publicado 09/02/2026 15:23

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) completa 71 anos de história nesta segunda-feira, dia 9, consolidando-se como uma das principais forças de segurança pública do município e peça fundamental no dia a dia da maior cidade do Sul Fluminense. Ao longo de mais de sete décadas, a corporação acompanhou o crescimento da cidade, ampliou suas atribuições e passou a ocupar um papel de protagonismo na proteção do cidadão, no ordenamento urbano e na preservação do patrimônio público.

Atualmente, a GMVR atua na estrutura de segurança gerenciada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que inclui o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a Central de Atendimento Único (CAU). Formada por bravos homens e mulheres, a corporação é reconhecida pelo vínculo direto com a cidade e proximidade com a população.

“A Guarda Municipal é a corporação que está mais próxima da comunidade e a que tem o maior sentimento de pertencimento ao município, já que praticamente todos os nossos agentes nasceram, moram ou constituíram família aqui. Isso traz algo muito particular, pois os agentes conhecem as peculiaridades de Volta Redonda e isso facilita muito a nossa atuação, sem contar que somos usuários do nosso próprio serviço. É motivo de orgulho estar no comando da corporação e gratidão a todos que ajudaram a construir esses 71 anos de história”, destacou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor Silvano de Paula.

Investimentos fortalecem a corporação

O aniversário da GMVR também é marcado pelo fortalecimento estrutural e operacional promovido pelo governo municipal. Desde 2021, a Prefeitura de Volta Redonda investiu mais de R$ 12 milhões na corporação, com recursos aplicados em infraestrutura, frota, equipamentos, tecnologia, capacitação profissional e no pagamento de horas extras aos agentes.

Um dos reflexos diretos desses investimentos está na frota da Guarda Municipal, que atualmente conta com 30 veículos, entre carros, motocicletas, guinchos e ônibus. Vinte e dois novos veículos foram adquiridos até o ano passado, o que representa um investimento de cerca de R$ 2,2 milhões, ampliando a capacidade de patrulhamento e a rapidez no atendimento às ocorrências.

Além da frota, a prefeitura também investiu na aquisição de equipamentos operacionais e uniformes, com aporte de aproximadamente R$ 1,6 milhão, garantindo mais segurança, padronização e melhores condições de trabalho aos agentes.

O efetivo também foi reforçado. Em julho de 2024, 27 novos guardas municipais ingressaram na corporação após aprovação em concurso público e conclusão de um curso de formação com disciplinas técnicas, operacionais e jurídicas. Hoje, a GMVR é formada por 140 guardas e 13 vigias, que atuam de forma integrada em diversas frentes da segurança municipal.

Já a Remuneração Adicional de Salário (RAS), sistema de horas extras remuneradas, permite que os agentes trabalhem durante suas folgas para aumentar o efetivo nas ruas. A medida valoriza a categoria e fortalece a segurança pública local, com pagamentos por turnos adicionais. Até 2025, R$ 5,1 milhões foram pagos, aumentando a capacidade financeira dos servidores, fortalecendo a segurança pública.

Outro marco importante é a modernização da sede da Guarda Municipal, que está em andamento e representa um investimento de R$ 3,1 milhões. O projeto prevê melhorias estruturais, reforço no controle de acesso, nova identidade visual e mais funcionalidade para o trabalho diário da corporação.

Protagonismo na segurança pública

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a evolução da Guarda Municipal ao longo dos anos fez com que a corporação assumisse um papel central na segurança de Volta Redonda.

“Desde 2009, quando comandávamos a corporação, já entendíamos a Guarda Municipal como um importante braço da segurança pública. A presença da Guarda nas ruas é sinônimo de confiança por parte da população, atuando não só na vigilância patrimonial do município, mas ocupando um papel de protagonismo na segurança pública de Volta Redonda. Parabéns à Guarda Municipal pelo aniversário e pelo importante trabalho que executam”, afirmou o secretário.

O prefeito Antonio Francisco Neto também destacou a importância da Guarda Municipal e os investimentos realizados ao longo dos últimos anos. “Entendemos a segurança pública como sinônimo de bem-estar da população e não medimos esforços para investir cada vez mais nessa área. A reforma do quartel, a aquisição de novos veículos, o investimento em equipamentos e a capacitação contínua dos nossos agentes são exemplos claros de que estamos avançando na direção de uma cidade cada vez mais segura. Se hoje temos bons índices de segurança em nossa cidade, devemos muito aos nossos guerreiros e guerreiras. Parabéns a todos”, ressaltou o prefeito.