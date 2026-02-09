Pela primeira vez a parceria ofertou atendimentos jurídicos, garantindo acesso à Justiça, cidadania e direitos fundamentaisFoto: Divulgação/Smas
Prefeitura de Volta Redonda e Defensoria Pública levam serviços gratuitos a usuários do Centro Pop
Guarda Municipal de Volta Redonda completa 71 anos como protagonista da segurança pública
Aniversário celebrado nesta segunda-feira, dia 9, marca a trajetória da ‘corporação mais próxima da comunidade’
Com novas opções para o público, Feira da Roça – Saberes & Sabores realiza primeira edição do ano em Volta Redonda
Evento aconteceu no último sábado (7) na Vila Santa Cecília, incluindo novos expositores e temas como promoção da saúde e valorização dos saberes tradicionais
Justiça determina retirada de publicações falsas contra o deputado Munir Neto
Decisão aponta abuso da liberdade de expressão e reforça responsabilidade no debate político nas redes sociais
Parque Aquático de Volta Redonda recebe segunda edição do Projeto Verão neste fim de semana
Evento promete dois dias de muita diversão, lazer e música para toda a família
Prefeitura de Volta Redonda inicia mais uma etapa do projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ na próxima semana
Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos vai passar por nove bairros em fevereiro com serviços de capina, roçada e retirada de entulho
