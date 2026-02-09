Pela primeira vez a parceria ofertou atendimentos jurídicos, garantindo acesso à Justiça, cidadania e direitos fundamentais - Foto: Divulgação/Smas

Pela primeira vez a parceria ofertou atendimentos jurídicos, garantindo acesso à Justiça, cidadania e direitos fundamentaisFoto: Divulgação/Smas

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e o Departamento de Proteção Especial (DPES), realizou na última semana uma ação inédita no Centro POP, fortalecendo as políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPERJ). Pela primeira vez, o equipamento recebeu a Defensoria Pública para atendimentos jurídicos gratuitos, garantindo acesso à Justiça, cidadania e direitos fundamentais aos usuários do serviço.

Durante a ação, foram oferecidas orientações jurídicas, esclarecimentos sobre ações e contratos, elaboração de ofícios, solicitação e regularização de documentação, além da abertura e andamento de processos nas áreas de família, cível e criminal. Também houve atendimentos relacionados à segunda via de documentos e direitos do consumidor.

“Estive aqui para resolver uma situação, porque tenho um processo com uma empresa de São Paulo, onde trabalhei. E por estar em situação de rua, perdi o contato dela. E é ótimo estarem vindo aqui, porque ajuda muito a gente”, contou Aloísio Lopes, usuário do Centro Pop.

A iniciativa contou com uma equipe técnica composta por sete profissionais da Defensoria Pública, sendo dois defensores públicos, dois servidores e três estagiários, com destaque para a atuação do defensor público Dr. David de Vasconcelos Silva e da defensora pública Dra. Flávia Mac Cort Bhering.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, participou da ação e reafirmou o compromisso com a inclusão social, a proteção social especial, o atendimento humanizado e a promoção da dignidade humana, ampliando o alcance dos serviços públicos e aproximando quem mais precisa das políticas de garantia de direitos.

“Quero reforçar mais uma vez a importância dessas parcerias, e agradeço à Defensoria Pública, aos defensores que estiveram presentes. Essa é mais uma ação na ponta que, de fato, é a porta de entrada e onde o serviço funciona, e é onde a Assistência Social sempre vai estar”, citou Larissa.