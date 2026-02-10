Evento promoveu desfile carnavalesco com foco em inclusão, cidadania e cuidado em liberdade - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Divisão de Saúde Mental, promoveu nesta terça-feira (10) o CarnaCaps 2026 – Caps Folia, uma grande ação de integração, cuidado e cidadania realizada no Caps Usina de Sonhos, no bairro Retiro.

O evento reuniu todas as unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município, incluindo usuários, familiares, profissionais da rede e comunidade, reforçando o compromisso do município com uma política de saúde mental humanizada, inclusiva e cidadã. O desfile celebrou a saúde mental no ritmo do Carnaval, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e valorizando o cuidado em liberdade por meio da arte, da música e da convivência.

Durante a programação, cada unidade do Caps participou com seu próprio bloco e marchinha, transformando a Avenida General Miguel Costa em um verdadeiro desfile da Saúde Mental, marcado por alegria, diversidade, respeito e cidadania.

Usuário da rede de saúde mental há vários anos, Yuri Barbosa Silva Alves, de 48 anos, destacou a importância do evento como espaço de acolhimento e igualdade.

“O Caps é um lugar onde a gente se sente acolhido, tratado de igual para igual, sem discriminação. O Carnaval também faz parte da sociedade, e nós fazemos parte da sociedade. Graças à luta antimanicomial, hoje podemos estar aqui, ocupando esse espaço”, ressaltou Yuri.

Para o coordenador do Caps Usina de Sonhos e do Caps Vila Esperança, Beltessazar Silva Reis, o evento reforça o papel da saúde mental na comunidade.

“Nosso objetivo é conscientizar que saúde mental não é coisa de ‘louco’. É sobre autonomia, inclusão e participação social. O Caps vem para romper com o manicômio e garantir que o usuário esteja inserido na sociedade, participando de todas as datas e fazendo a diferença”, destacou o coordenador.

A assistente social Lívia Gávio Coutinho ressaltou a importância do evento para a socialização dos usuários e suas famílias.

“Esses momentos promovem socialização, diversão e convivência com a comunidade. Muitos usuários não têm esse tipo de vivência no dia a dia, e aqui eles podem aproveitar junto com a família”, disse a assistente social.

Entre os participantes, a usuária Paola Andrade Caetano também celebrou o momento de alegria e descontração. “A festa é muito boa, divertida. É um momento muito importante para a gente.”

A cuidadora do Caps Viva Vida, Jade Silva de Azevedo, destacou o significado do Carnaval para o cuidado em saúde mental e para sua própria trajetória.

“Para mim, esse Carnaval representa liberdade, amor e compreensão. Trabalhar como cuidadora é um sonho realizado. Poder ajudar o próximo motiva a continuar cuidando com afeto.”

A ação está alinhada aos princípios da Reforma Psiquiátrica, valorizando a inclusão, o respeito às diferenças e a construção de experiências positivas fora do ambiente institucional, por meio do cuidado coletivo e da ocupação dos espaços públicos.

Volta Redonda conta atualmente com uma completa Rede de Atenção à Saúde Mental, composta por cinco unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), quatro residências terapêuticas destinadas a pacientes que perderam o vínculo familiar, além do Espaço de Cuidado, localizado no segundo andar do Estádio Raulino de Oliveira. A referência em urgência e emergência em saúde mental é o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves.