Secretaria de Cultura de Volta Redonda promove oficina de graffiti com alunos da rede pública no Santo Agostinho
Estudantes do Ciep 299 Jiulio Caruso participaram da atividade – com o tema ‘Hip-Hop: Identidade e Movimento’ – no Espaço das Artes Zélia Arbex
Prefeitura atua na manutenção e limpeza da cidade após forte temporal em Volta Redonda
Choveu 47mm nas últimas 24h e equipes da Secretaria de Serviços Públicos e da Defesa Civil estão nas ruas desde a noite dessa segunda-feira (9)
Prefeitura de Volta Redonda reforça conscientização durante blocos de Carnaval
Iniciativa teve como foco a divulgação das campanhas "Não é Não", "Carnaval Consciente" e "Racismo é Crime"
Alunos da rede pública municipal de Volta Redonda começam a receber os uniformes
Mais de 34 mil estudantes de 101 unidades escolares serão beneficiados
Prefeitura de Volta Redonda e Defensoria Pública levam serviços gratuitos a usuários do Centro Pop
Pela primeira vez a parceria ofertou atendimentos jurídicos, garantindo acesso à Justiça, cidadania e direitos fundamentais
Guarda Municipal de Volta Redonda completa 71 anos como protagonista da segurança pública
Aniversário celebrado nesta segunda-feira, dia 9, marca a trajetória da ‘corporação mais próxima da comunidade’
