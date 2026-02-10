Estudantes do Ciep 299 Jiulio Caruso participaram da atividade ? com o tema ?Hip-Hop: Identidade e Movimento? - Foto: Júlio Araújo/SMC

Publicado 10/02/2026

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda promoveu nesta terça-feira (10) a oficina de graffiti “Hip-Hop: Identidade e Movimento” no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília. A atividade reuniu alunos do Ciep 299 Jiulio Caruso, que vivenciaram uma manhã de aprendizado sobre a linguagem do graffiti, suas técnicas e seu papel na cultura urbana contemporânea.

Durante a ação, os estudantes puderam compreender o graffiti como uma forma legítima de expressão artística, ligada à história do Hip-Hop, ao território e às múltiplas identidades presentes na cidade. A oficina foi conduzida pelo graffiteiro Rafael Gusmão, que compartilhou experiências, conceitos e práticas do fazer artístico nas ruas, aproximando os jovens da arte urbana de maneira educativa e transformadora.

A coordenadora do Zélia Arbex, Renata Ferreira, destacou o papel do equipamento cultural na formação cidadã. “O Zélia Arbex é um espaço onde a formação e a arte se encontram. Aqui, o conhecimento ganha cor, voz e significado, ampliando horizontes e despertando talentos”, afirmou.

O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e reforça o movimento cultural como elemento fundamental para a construção da identidade urbana contemporânea, atuando como expressão artística, resistência social e valorização da diversidade.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou a importância de iniciativas que aproximam os jovens da cultura. “A cultura transforma realidades. Ao levar o graffiti para dentro dos nossos espaços e dialogar com a educação, fortalecemos a identidade, o pertencimento e a criatividade dos nossos jovens. Investir em cultura é investir em cidadania, inclusão e futuro”, destacou.

Ao final, a oficina reafirmou o graffiti como uma linguagem potente da arte urbana, capaz de comunicar histórias, provocar reflexões e promover a ocupação positiva dos espaços públicos, estimulando o respeito à diversidade e a construção coletiva da cidade.