De acordo com a Defesa Civil do município, choveu um volume de 47mm nas últimas 24 horas, e o Rio Paraíba do Sul está 2,16m acima do nível normalFoto: Divulgação - Secom/`PMVR

Publicado 10/02/2026 15:26

Volta Redonda - Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão nas ruas realizando o trabalho de manutenção e limpeza das vias e outros espaços públicos após a forte chuva que atingiu a cidade na noite dessa segunda-feira (9). De acordo com a Defesa Civil do município, choveu um volume de 47mm nas últimas 24 horas, e o Rio Paraíba do Sul está 2,16m acima do nível normal.

O órgão registrou 18 ocorrências envolvendo deslizamento de terra e quedas de árvores e vegetação, mas não houve vítimas e não foi necessária nenhuma interdição. Uma das áreas mais afetadas foi a Vila Santa Cecília, onde os dois córregos que cortam o bairro transbordaram.

Além das equipes da Defesa Civil percorrendo as ruas, profissionais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) estão desde a noite de ontem atuando no recolhimento dos galhos e detritos, remoção do barro e lavagem das vias afetadas pelo temporal.

Com apoio de retroescavadeiras, caminhões e outros equipamentos, os serviços acontecem principalmente nos seguintes locais: ruas 33, 41-C e 18-B, e a área do Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília; Avenida Sávio Gama, no Retiro; Avenida Amaral Peixoto, no Centro; Rua 60, bairro Siderópolis; Córrego da Rua 209, no Conforto; e trechos das rodovias dos Metalúrgicos e do Conforto.