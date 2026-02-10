Evento realizado na sede do clube homenageou ex-jogadores, dirigentes, funcionários e torcedores do Esquadrão de Aço - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2026 16:49

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube completou 50 anos nessa terça-feira, dia 9, e a data foi celebrada com festa na sede social do Voltaço, no bairro São Lucas. O prefeito Antonio Francisco Neto, que presidiu o clube por dez anos e hoje é presidente de honra, participou das comemorações, que incluíram entrega de mais de 250 medalhas para ex-jogadores, dirigentes, funcionários e torcedores do Esquadrão de Aço. A homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual Munir Neto, que também participou da festa.

O prefeito ressaltou que foi uma festa entre amigos para celebrar o passado, brindar o presente e projetar um futuro ainda mais vitorioso para o Voltaço. “Os 50 anos do Voltaço são um marco histórico para a cidade e a sua torcida”, afirmou.

“O evento valorizou os profissionais que marcaram a história do Volta Redonda Futebol Clube, que foi vice-campeã carioca em 2005; duas vezes campeã brasileira, pelas séries C e D; e disputou a série B do Brasileirão no ano passado. E nos lembrou que a união de todos é importante para fazer o clube avançar ainda mais”, falou Neto, elogiando a participação da dupla Lorena e Márcio, na voz e violão, que animou a festa e colocou a Jaguatirica, mascote do clube, para dançar.

O deputado Munir Neto falou da felicidade em estar na festa e explicou que a ideia de homenagear os ex-jogadores, dirigentes, funcionários e torcedores ilustres do Voltaço surgiu de uma conversa informal com pessoas ligadas ao clube.

“O objetivo foi reconhecer a contribuição daqueles que ajudaram a construir a trajetória do Voltaço no futebol brasileiro, além de promover a união de todos para trabalharem juntos por mais 50 anos desse clube, que é um orgulho para nossa cidade”, disse Munir, que também entregou uma Moção de Aplausos pelo aniversário do clube, apresentada por ele na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Um dos primeiros nomes lembrados foi o de Flávio Augusto Rosa Braga, o Fubá, que fez questão de mandar uma carta para ser lida no evento. “Sou torcedor do Voltaço desde a inauguração, em 1976. Participei da criação das torcidas organizadas como a Sactaço, a Buzinaço e, a mais recente, Charanga do Fubá”, lembrou na carta. A medalha dele foi entregue à esposa, Ana Cristina.

Wilson Antônio Leite também estava entre os homenageados. Leite era goleiro e representou o clube na formação do primeiro time, em 1976. Além disso, teve passagens como treinador da equipe, gerente de futebol e coordenador da base, e ainda atua no clube. “É muito bom ver tanta gente aqui, de várias gerações, que contribuíram e, tenho certeza, ainda vão fazer muito pelo Voltaço”, falou.

O atual presidente do Volta Redonda, Flávio Horta; o vice, Flávio Horta Jr.; o presidente do Conselho Deliberativo, Murilo Pragana; o presidente de honra, Rogério Loureiro; o radialista Dário de Paula – que estava na fundação do clube, há 50 anos –; o ex-vice presidente, Edilson Silva; e o médico-ortopedista, Reinaldo Couri, que atua no Voltaço há 46 anos, também contaram um pouco da história do Volta Redonda e lembraram fatos curiosos, sempre com a interação dos convidados, todos parte da família Volta Redonda Futebol Clube.