Secretário de Estado de Polícia Militar confirmou a instalação da unidade de policiamento ostensivo a cavalo para atender todo o Médio Paraíba Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 12/02/2026 15:28

Volta Redonda - A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado na área de segurança pública tem gerado resultados positivos, como queda na criminalidade e aumento na sensação e segurança por parte da população. E os frutos dessa integração vão crescer ainda mais, com a cidade se tornando um verdadeiro polo regional para importantes estruturas dos órgãos de segurança pública.

Durante a cerimônia que oficializou a ampliação do programa ‘Bairro Presente’, o prefeito Antonio Francisco Neto recebeu do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, a confirmação de mais um importante instrumento da Polícia Militar que será instalado na cidade: uma unidade do Regimento de Polícia Montada – que realiza policiamento ostensivo a cavalo e será construída na Ilha São João.

“Vou me reunir com o Vitor Hugo, que é quem coordena a nossa Escola Municipal de Hipismo (EMHVR), para conversarmos sobre mais essa parceria. Na Ilha São João já está sendo construído o novo Clube Hípico, e em breve teremos mais essa grande conquista do Regimento de Polícia Montada, que vai ajudar todo o Sul Fluminense. Agradeço mais uma vez ao coronel Menezes pela parceria e por acreditar em Volta Redonda e na região”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O Regimento de Polícia Montada é a unidade operacional especializada em policiamento montado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE). Além do policiamento ostensivo montado, realiza escoltas a cavalo, guarda-lanceiros e atividades de cunho sociocomunitário como a equoterapia, que atende a crianças portadoras de necessidades especiais, dependentes dos policiais militares e oriundas da sociedade civil com baixa disponibilidade de recursos.

Batalhão de Policiamento Ambiental

Ainda durante o evento da expansão do “Bairro Presente”, na Ilha São João, o prefeito Neto reencontrou o coronel Luciano de Vasconcelos, comandante do Comando de Polícia Ambiental, que avançou nas tratativas para a construção do futuro Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense.

“O Governo do Estado já confirmou Volta Redonda como uma das três cidades a receber o Batalhão de Policiamento Ambiental, e em breve o coronel Luciano visitará nossa cidade novamente para acompanhar o projeto de construção. O terreno definido é o local onde funcionava a Feema (Fundação Estadual e Engenharia do Meio Ambiente), entre os bairros Belmonte e Ponte Alta”, disse Neto.

O Batalhão de Policiamento Ambiental atenderá toda a região do Médio Paraíba com ações especializadas de fiscalização e proteção ambiental. A unidade integra o conjunto de medidas do Governo do Estado para modernizar a estrutura da Polícia Militar e ampliar a eficiência das ações de segurança pública, com atenção especial às demandas ambientais em áreas estratégicas do território fluminense.

Batalhão de Ações com Cães

Essa ampliação da segurança pública contempla ainda a construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que também terá caráter regional e segue com as obras no Roma, em uma área cedida pela prefeitura próxima à Rodovia Presidente Dutra (BR-116, a Rio-São Paulo).

A unidade, subordinada ao Comando de Operações Especiais (COE), vai fortalecer o combate ao crime organizado em Volta Redonda e em toda a região do Médio Paraíba, reduzindo deslocamentos de equipes especializadas e garantindo maior eficiência nas operações.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou, ainda, que a cidade também vai ganhar uma nova sede da Polícia Federal, a ser construída no bairro Casa de Pedra, em um terreno doado pela prefeitura.

“Um local estratégico, também perto da Rodovia Presidente Dutra, assim como o Batalhão de Ações com Cães, e ficamos felizes em firmar mais essa parceria para a segurança pública não só de Volta Redonda, mas de todo o Sul Fluminense. A integração entre os municípios torna a vida da população da nossa região cada vez melhor”, afirmou Neto.