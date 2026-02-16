Iniciativa pioneira reforça proteção social, amplia capacidade de resposta e se consolida como referência em segurança pública - Foto: Divulgação/Semop

Iniciativa pioneira reforça proteção social, amplia capacidade de resposta e se consolida como referência em segurança públicaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 16/02/2026 14:43

Volta Redonda - Volta Redonda comemorou um ano do lançamento das patrulhas especializadas da Guarda Municipal, um projeto inovador que tem ampliado a capacidade de resposta da segurança pública municipal a conflitos sociais e demandas de proteção específicas.

Lançadas em 10 de fevereiro de 2025, as patrulhas especializadas passaram a integrar o rol de serviços da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com foco na prevenção, mediação e atendimento qualificado em áreas de grande sensibilidade social – como proteção de crianças e adolescentes, defesa de animais e meio ambiente, e ações voltadas à ao combate à intolerância religiosa, preconceitos raciais e discriminação de pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+.

Projeto pioneiro, as patrulhas representaram um avanço importante na forma de fazer segurança pública no município, tornando Volta Redonda uma das primeiras cidades da região a estruturar serviços especializados, que alia presença de campo, proximidade com a população e respostas contextualizadas para conflitos complexos.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a proximidade com a população reflete o acerto do modelo adotado. Ele lembrou que os agentes que atuam nas patrulhas foram capacitados para atuar especificamente com cada público-alvo.

“Com as patrulhas especializadas conseguimos atender demandas atuais da sociedade de Volta Redonda com um olhar mais humanizado e técnico, fortalecendo a confiança da população e consolidando a cidade como referência em segurança pública. Criamos essas novas patrulhas com a ideia de que elas fossem capazes de atender de forma especializada, dentro de uma pessoalidade, a fim de reduzirmos alguns conflitos sociais, e é isso que nós temos conseguido. Seguimos firmes no compromisso de proteger todos”, afirmou Coronel Henrique.