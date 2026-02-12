Prefeitura aproveita para convidar para o ?CarnavAU?, voltado para tutores e animais de estimação no Shopping Park Sul - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 12/02/2026 16:30

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda faz um alerta sobre os cuidados com os pets durante o Carnaval. No feriado prolongado, se for viajar com seu animal de estimação, é preciso seguir as normas de segurança; se for deixar com outra pessoa, dê preferência por alguém que tenha convivência com seu pet; e evite levar seu bichinho para locais com muito barulho.

No caso das viagens, as principais dicas para viajar com segurança são utilizar sempre caixas de transporte adequadas, cintos de segurança ou cadeirinhas, evitando que fiquem soltos no carro. Faça paradas a cada três ou quatro horas para hidratação e necessidades; mantenha o ambiente climatizado; não ofereça comida logo antes da viagem; e leve objetos familiares para reduzir o estresse.

“É importante pensar no bem-estar do seu melhor amigo durante os dias de folia. Se for deixar seu pet aos cuidados de outra pessoa, escolha alguém que já conheça o animal e, além disso, deixe uma peça de roupa com seu cheiro para ele não sentir tanto a sua falta. Outro conselho é evitar levar os pets para blocos. O barulho estressa os animais. Caso faça questão, procure um ambiente mais tranquilo”, disse o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.

Ele aproveitou para convidar para o “CarnavAU”, evento voltado para os pets e seus tutores no próximo dia 21 (sábado). O bailinho de Carnaval animal será no Shopping Park Sul (Rodovia dos Metalúrgicos, 1.189, bairro São Geraldo), das 14h às 18h30. Os tutores podem levar seus pets fantasiados, e o evento contará com desfile de fantasias, brincadeiras, sorteio de brindes, distribuição de amostras e música na altura ideal para os animais. “É uma brincadeira para os papais de pets e seus animais, um momento de diversão para a família”, falou Paulino AP.

‘Fevereiro Roxo’

Neste ano, o Carnaval acontece em fevereiro, mês que leva a cor roxa por conta da campanha de conscientização sobre a saúde dos pets, com foco especial na prevenção e diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas e crônicas, como a Síndrome de Disfunção Cognitiva (similar ao Alzheimer). A campanha visa melhorar a qualidade de vida, nutrição e bem-estar de cães e gatos, principalmente os idosos.

Entre os cuidados, estão a necessidade de check-ups veterinários mais frequentes (a cada seis meses), alimentação adequada para a terceira idade e controle de dores crônicas. Além disso, é preciso ficar atento aos sinais de alerta como mudanças de comportamento, andar em círculos, esbarrar em objetos, alteração no sono, choro excessivo e desorientação.

Para melhorar o bem-estar do seu animal de estimação que apresentar esses sintomas, é aconselhável criar um ambiente seguro (facilitar acesso a água/comida), praticar atividades físicas moderadas e promover estímulos mentais. É preciso alertar também que o abandono de animais configura crime e maus-tratos.