Equipes farão vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular água - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/02/2026 14:45

Volta Redonda - No próximo dia 19 (quinta-feira), a Prefeitura de Volta Redonda levará as ações de combate à dengue até o bairro Jardim Vila Rica. A força-tarefa inclui vistorias domiciliares, orientação à população, panfletagem educativa e retirada de materiais inservíveis em diversos bairros do município.

O combate ao mosquito Aedes aegypti tem a coordenação da Vigilância Ambiental – órgão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – e conta com auxílio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que disponibiliza caminhões e equipamentos para o recolhimento de materiais que possam se tornar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante a força-tarefa, os agentes de endemias do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) visitam as residências e eliminam possíveis focos do mosquito, além de darem informações e material educativo aos moradores e removerem resíduos que possam servir de criadouros.

De acordo com a Vigilância Ambiental, esse período chuvoso exige um acompanhamento constante por parte das equipes e da população. O órgão ressalta que cuidados simples, como manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas, descartar corretamente pneus e recipientes e evitar o acúmulo de água em vasos de plantas, são essenciais para prevenir a dengue e outras arboviroses.