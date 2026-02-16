Primeiro e maior bloco da Melhor Idade do Brasil transformou a Vila Santa Cecília em uma viagem pela história - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

16/02/2026

Volta Redonda - A Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi tomada por emoção, beleza e alegria nesse sábado (14), durante o desfile do Bloco da Vida, que levou para a avenida o enredo “Baile de Máscaras”. O tema conduziu o público presente a uma viagem pela história e pelos significados das máscaras, artefatos milenares presentes em cerimônias religiosas, manifestações culturais, festas, rituais e expressões artísticas de diferentes povos e civilizações.

O desfile teve início com referências aos elegantes minuetos e seguiu atravessando continentes e épocas, revelando como as máscaras assumiram, ao longo do tempo, funções que vão do sagrado ao lúdico, do ritualístico ao artístico e social. O conjunto de fantasias, alas e carros alegóricos encantou o público e reforçou a proposta cultural e educativa do bloco.

Entre os participantes que fazem questão de estar presentes todos os anos está Juraci Pitarosa, de 68 anos, usuária do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Três Poços, que desfila com entusiasmo e orgulho, celebrando a alegria de viver. “Eu participo sempre, não perco um ano. É tudo de bom, é muita alegria, muita felicidade. A gente sempre procura dar o melhor de nós. Quando éramos mais novos, não pudemos viver isso, pois tivemos uma infância muito difícil. E hoje podemos deixar a criança que existe dentro da gente sair, brincar, sorrir. No desfile a gente esquece os problemas, esquece tudo. É muito bom”, disse.

José Roberto, de 75 anos, também destacou a importância do momento e a alegria de participar do desfile pelo segundo ano consecutivo. “A emoção é enorme. O desejo e a vontade de participar nos deixam lisonjeados, principalmente para pessoas como nós, da nossa faixa etária, onde todos brincam, participam e curtem. É o segundo ano que eu desfilo e fico muito feliz de estar aqui. Só tem gente bonita”, afirmou.

O público também marcou presença para prestigiar o Bloco da Vida. Marilda Botelho, moradora do Jardim Amália, fez questão de reforçar sua admiração pelo evento e pela animação dos participantes. “Eu venho todo ano. Eu gosto muito, acho muito bom, a turma toda é muito animada. Eu gosto muito de Carnaval, sou suspeita para falar, mas gosto muito”, disse.

Já Claudete Isaías, moradora do Retiro, destacou a importância do bloco para a terceira idade e revelou o desejo de quem sabe, em breve, também participar do desfile. “Eu acompanho todo ano. Já faço parte da terceira idade, mas estou pegando coragem para desfilar. O Bloco da Vida é muito bonito, é muito importante, principalmente para os idosos”, ressaltou.

Presente no desfile, o prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do bloco para a cidade e para a valorização da Melhor Idade. “O Bloco da Vida é um orgulho para Volta Redonda. Ele representa inclusão, alegria e respeito à história de cada um que constrói essa cidade. Ver nossos idosos desfilando com tanta energia e emoção mostra que investir em políticas públicas voltadas à Melhor Idade é investir em qualidade de vida e felicidade”, afirmou.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou o orgulho de ver o projeto consolidado e reconhecido como referência para a melhor idade. “Mais um Bloco da Vida desfilando aqui na Vila Santa Cecília. É uma alegria. Por isso Volta Redonda é conhecida como a cidade da melhor idade, porque são vários projetos e programas voltados à melhor idade e esse é mais um deles. É o maior bloco da melhor idade do Brasil. A gente fica muito feliz por ter participado da criação desse bloco e por ele estar de pé até hoje. Parabéns ao prefeito Neto e a toda equipe da prefeitura por esse espetáculo”, destacou.

Carnaval 2026

Para o Carnaval 2026, o Bloco da Vida levou à avenida cerca de 600 componentes, divididos em 13 alas, incluindo a bateria, e três carros alegóricos que arrancaram aplausos ao longo do percurso.

Fundado em 1998, o Bloco da Vida é o primeiro e maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil. Reunindo foliões com mais de 55 anos, o grupo é formado, em sua maioria, por participantes de projetos voltados à Melhor Idade desenvolvidos pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas) e pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), por meio da Academia da Vida Oscar Cardoso.

Ao longo de sua trajetória, o Bloco da Vida já chegou a reunir cerca de 1,5 mil componentes, consolidando-se como um símbolo de inclusão, cidadania e celebração da vida, mostrando que o Carnaval é, acima de tudo, um espaço onde memórias, histórias e sonhos seguem desfilando com força, brilho e emoção.

Bloco Unidos da Prevenção

A equipe da Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, realizou uma campanha de prevenção ao câncer durante o desfile do Bloco da Vida. Foram distribuídos panfletos educativos, com o objetivo de incentivar a população a procurar, logo após o Carnaval, atendimento na unidade da Atenção Primária de Volta Redonda mais próxima de casa para colocar os exames em dia.