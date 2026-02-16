Medida visa garantir segurança jurídica, padronização no atendimento e evitar recusas indevidas de receitas nas farmácias do município - Foto: Reprodução

Medida visa garantir segurança jurídica, padronização no atendimento e evitar recusas indevidas de receitas nas farmácias do municípioFoto: Reprodução

Publicado 16/02/2026 14:55 | Atualizado 16/02/2026 14:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Vigilância Sanitária, informa à população que está realizando orientações técnicas às farmácias e drogarias do município quanto à aceitação de prescrições de medicamentos emitidas por enfermeiros, conforme estabelece a Resolução COFEN nº 801/2026. A medida tem como objetivo garantir que o atendimento à população ocorra com segurança, clareza e padronização, evitando recusas indevidas e assegurando o cumprimento das normas sanitárias vigentes.

É importante destacar que a prescrição de medicamentos por enfermeiros é permitida, desde que realizada por profissionais regularmente inscritos no Conselho Regional de Enfermagem (COREN), durante a consulta de enfermagem, e desde que esteja baseada em protocolos e rotinas aprovados pelo serviço de saúde, como Unidades Básicas de Saúde e serviços municipais, ou em protocolos instituídos em programas de saúde pública.

Como exemplos, podem estar incluídos protocolos vinculados à Atenção Primária à Saúde, como acompanhamento de pacientes com hipertensão e diabetes, ações de saúde da mulher (planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério), saúde da criança, atendimento de infecções sexualmente transmissíveis (IST), além de rotinas e protocolos oficiais do Ministério da Saúde e/ou aprovados pelo serviço local.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Volta Redonda, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho, reforça que a ação tem caráter orientativo e busca assegurar o direito da população ao acesso regular aos medicamentos.

“Nosso objetivo é garantir que as normas sejam cumpridas e que a população não enfrente dificuldades indevidas no momento da dispensação. A prescrição feita pelo enfermeiro, quando respaldada pela legislação e pelos protocolos vigentes, é válida e deve ser analisada com responsabilidade pelas drogarias”, destacou.

A Vigilância Sanitária reforça que as drogarias devem analisar cada receita conforme as exigências legais, garantindo a dispensação responsável e a segurança do usuário. Em caso de dúvidas, a população pode procurar a Vigilância Sanitária Municipal pelo telefone (24) 3512-9691.