Evento será realizado embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, no dia 28Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara bloco pós-Carnaval para fechar fevereiro
Abadá do evento solidário, que será realizado embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, no dia 28, será trocado por um quilo de alimento ou um litro de leite
Volta Redonda oferece medicamento gratuito de prevenção ao HIV na rede pública de saúde
Desde 2024, quando o tratamento passou a ser disponibilizado no município, mais de 400 pessoas já foram atendidas
Bloco da Vida emociona público com ‘Baile de Máscaras’ no Carnaval de Volta Redonda
Primeiro e maior bloco da Melhor Idade do Brasil transformou a Vila Santa Cecília em uma viagem pela história e pelos significados das máscaras
Prefeitura de Volta Redonda leva força-tarefa contra dengue ao bairro Jardim Vila Rica no próximo dia 19
Equipes farão vistorias domiciliares, orientação para a população e retirada de materiais que possam acumular água
Volta Redonda celebra um ano das patrulhas especializadas da Guarda Municipal
Iniciativa pioneira reforça proteção social, amplia capacidade de resposta e se consolida como referência em segurança pública
Secretaria de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda orienta sobre cuidados com pets durante o Carnaval
Prefeitura aproveita para convidar para o ‘CarnavAU’, voltado para tutores e animais de estimação no Shopping Park Sul, no próximo dia 21
