Evento será realizado embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, no dia 28 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento será realizado embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, no dia 28Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/02/2026 14:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda vai promover o Sejuv Folia, bloco pós-Carnaval, para fechar o mês de fevereiro. O evento solidário acontece no próximo dia 28 embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Praça Rotary, Vila Santa Cecília, das 15h às 21h. Entre as atrações estão o rapper TH6 e DJ Gustavo Peixoto.

O acesso ao Sejuv Folia é gratuito, mas os abadás do bloco podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível, exceto sal, ou por um litro de leite em caixinha a partir do dia 24 (terça-feira), das 9h às 17h, no quiosque do Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília.

Todo material arrecadado será entregue ao Banco de Alimentos de Volta Redonda – programa da Prefeitura implantado por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) – que distribui entre as instituições beneficentes cadastradas.

"Vamos realizar a primeira edição do Sejuv Folia, um bloco pós-Carnaval pensado especialmente para a juventude de Volta Redonda. É um momento de celebração, de ocupar a cidade com alegria, cultura e música. Estamos muito felizes em promover esse evento, que é gratuito e aberto a todos. Convidamos a juventude, as famílias e a população em geral para estarem com a gente nesse dia. O Sejuv Folia nasce com esse espírito: reunir pessoas, fortalecer a convivência e mostrar que a juventude constrói momentos positivos na cidade”, falou o secretário da Sejuv, Munir Francisco Filho.