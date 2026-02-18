Cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelo diagnóstico precoce ou com identificação e tratamento - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelo diagnóstico precoce ou com identificação e tratamentoFoto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/02/2026 14:55

Volta Redonda - Os programas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer desenvolvidos pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registram resultados positivos em pouco menos de cinco anos de implantação. Dados atualizados até fevereiro de 2026 mostram que mais de 500 pessoas foram diretamente beneficiadas pelas ações integradas da política municipal de atenção oncológica, seja com o diagnóstico precoce da doença ou com a identificação e tratamento de lesões pré-malignas, impedindo a evolução para o câncer.

Ao todo, 2.159 pacientes já foram atendidos, resultando em 303 diagnósticos de câncer e 213 diagnósticos de lesões pré-cancerígenas tratadas a tempo. Um dos indicadores mais relevantes é que 58,6% dos cânceres foram identificados ainda nos estágios iniciais (I e II), fator decisivo para o aumento das chances de cura, redução de procedimentos mais agressivos e diminuição da mortalidade.

“Esse avanço é resultado direto da integração entre a Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda (LAO-VR), o Programa Prevenir e o Prevenir 50+, que reorganizaram o cuidado oncológico no município, priorizando o rastreamento ativo, a agilidade no diagnóstico e o início mais rápido do tratamento”, afirmou a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, que coordena os programas da prefeitura.

O prefeito Antonio Francisco Neto é um grande apoiador dos programas voltados para a prevenção, diagnóstico precoce e cuidado com o câncer no município. “A LAO e o Prevenir colocam Volta Redonda à frente da maioria dos municípios, por isso, nossos programas são reconhecidos no estado, no país e até internacionalmente. Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais esses resultados e salvar cada vez mais vidas”, falou Neto.

Diagnóstico precoce como estratégia para salvar vidas

A Linha de Atenção Oncológica (LAO-VR) foi estruturada para garantir um fluxo contínuo e organizado do paciente, desde a Atenção Primária à Saúde até o atendimento especializado. O programa atua principalmente no diagnóstico de câncer de mama, ginecológicos e do trato gastrointestinal, reduzindo o tempo entre a suspeita clínica e o encaminhamento para unidades de referência.

Os dados mostram uma evolução consistente na agilidade do atendimento, com queda progressiva no tempo de espera entre o primeiro atendimento na unidade de saúde da Atenção Básica e o acesso à Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), reforçando a importância da organização da rede para o sucesso do tratamento oncológico.

Tratamento mais rápido e cuidado humanizado

Além de diagnosticar mais cedo, Volta Redonda também avançou na redução do tempo para início do tratamento. A implantação da enfermeira navegadora na unidade de referência oncológica trouxe ganhos significativos na coordenação do cuidado, especialmente nos casos de câncer de mama.

No segundo semestre de 2025, mais da metade das cirurgias oncológicas passaram a ocorrer em menos de 60 dias, enquanto os casos com espera superior a 100 dias caíram para apenas 9%, um cenário oposto ao registrado no início do programa, em agosto de 2021. A redução do tempo de espera representa menos ansiedade para o paciente, maior chance de sucesso terapêutico e melhor prognóstico.

Prevenir amplia cobertura e fortalece a prevenção

O Programa Prevenir, voltado ao rastreamento organizado do câncer do colo do útero e de mama, é outro destaque da política municipal de atenção oncológica. Diferente do modelo tradicional, o programa identifica as mulheres nominalmente e as convida ativamente para a realização dos exames, aumentando a adesão e a cobertura.

Como resultado, a cobertura de exames citopatológicos em Volta Redonda saltou de 22,5% no início do programa para 87,5%, segundo dados do Ministério da Saúde. Somente em 2025, foram realizados 17.870 exames, sendo 10.831 deles o primeiro exame em três anos, evidenciando o alcance da estratégia preventiva. Além disso, 27 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já atingiram a meta anual de exames, em um município que conta com 46 UBSs.

Prevenir 50+ e rastreio do câncer de pulmão

O município também ampliou a atenção à população acima dos 50 anos com o Prevenir 50+, incluindo o rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis e cânceres do trato gastrointestinal e de pulmão.

Desde abril de 2025, foram realizadas 430 tomografias para rastreio do câncer de pulmão. O programa já identificou casos suspeitos e confirmou, em fevereiro de 2026, o primeiro caso de câncer detectado precocemente, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico antecipado para a redução da mortalidade.

Política pública que gera resultados

“Com dados consistentes, impacto direto na vida da população e integração entre prevenção, diagnóstico e tratamento, Volta Redonda consolida uma política pública de saúde que salva vidas, reduz sofrimento e fortalece o SUS (Sistema Único de Saúde). A experiência do município demonstra que investir em rastreamento organizado, agilidade no cuidado e gestão eficiente é o caminho para enfrentar o câncer de forma mais humana e eficaz”, reforça a médica-oncologista Luciana Netto.