Os encontros aconteceram no auditório da SME de Volta Redonda, no bairro NiteróiFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/02/2026 14:37

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda realizou um ciclo de reuniões com diretores das escolas da rede pública municipal para alinhar estratégias e ajustar procedimentos de segurança voltados ao início do ano letivo de 2026. Os encontros aconteceram na última semana, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, no bairro Niterói, reunindo gestores escolares e equipes da segurança pública.

As reuniões foram conduzidas pelo secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, e tiveram como foco principal o fortalecimento da rede de proteção escolar do município. Durante os encontros, foram detalhados os mecanismos de monitoramento existentes, que garantem vigilância 24 horas por dia em todas as unidades municipais de ensino, por meio de câmeras, sistemas de alarme, sensores de presença e “botões do pânico”, todos esses equipamentos interligados aos órgãos de segurança por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), localizado na Semop.

Além de apresentar o funcionamento da estrutura tecnológica, a Semop reforçou o papel das patrulhas especializadas: a Patrulha Escolar e a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente, ambas compostas por guardas municipais capacitados para atuar na prevenção, mediação de conflitos e atendimento de ocorrências no ambiente escolar. O fluxo de acionamento e resposta às demandas também foi detalhado, especialmente para os novos diretores, que puderam compreender de forma prática como ocorre a integração entre as unidades de ensino e as forças de segurança do município.

Outro ponto destacado foi o uso de grupos de WhatsApp como principal ferramenta de comunicação direta entre a Patrulha Escolar e os gestores das instituições. O canal possibilita contato imediato, troca de informações em tempo real e maior agilidade na resolução de situações que envolvam a segurança da comunidade escolar. No entanto, não substituem os números de emergência, como o 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal).

“Nosso compromisso é cuidar de todo o ambiente escolar, desde os nossos alunos até quem cuida deles. A Ordem Pública atua de forma preventiva, com tecnologia, presença de patrulhas especializadas e diálogo permanente com as escolas. Segurança também é proximidade e capacidade de mediar conflitos com responsabilidade, garantindo tranquilidade para profissionais, estudantes e familiares”, destacou Coronel Henrique.