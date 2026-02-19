Os encontros aconteceram no auditório da SME de Volta Redonda, no bairro NiteróiFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Ordem Pública de Volta Redonda promove ciclo de reuniões com diretores visando segurança nas escolas municipais
Encontros conduzidos pelo secretário Coronel Henrique alinharam protocolos, apresentaram a rede de proteção e fortaleceram a integração para o início do ano letivo
Ordem Pública de Volta Redonda promove ciclo de reuniões com diretores visando segurança nas escolas municipais
Encontros conduzidos pelo secretário Coronel Henrique alinharam protocolos, apresentaram a rede de proteção e fortaleceram a integração para o início do ano letivo
Blocos carnavalescos arrecadam mais de três toneladas de alimentos em Volta Redonda
Material será encaminhado ao Banco de Alimentos do município e destinado a cerca de 50 instituições sociais cadastradas
Minicidade do Trânsito de Volta Redonda abre agenda para visitações
Espaço educativo da Semop já capacitou quase 8 mil pessoas em 2025 e reforça a educação como principal ferramenta de prevenção de acidentes
Inscrições para cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama vão até o dia 27
São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
Programas municipais de prevenção e tratamento do câncer salvam centenas de vidas em Volta Redonda
Cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelo diagnóstico precoce ou com identificação e tratamento de lesões pré-malignas, impedindo a evolução para a doença
Prefeitura de Volta Redonda orienta drogarias sobre prescrições de medicamentos emitidas por enfermeiros
Medida visa garantir segurança jurídica, padronização no atendimento e evitar recusas indevidas de receitas nas farmácias do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.