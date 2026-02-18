Material será encaminhado ao Banco de Alimentos do município e destinado a cerca de 50 instituições sociais cadastradas - Foto: Divulgação/Sesan

18/02/2026

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) de Volta Redonda recebeu, na última semana, mais de três toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados durante os blocos carnavalescos “Tô no Brilho” e “Juremeiros”, realizados na Ilha São João.

A entrega oficial foi feita por Fábio Fernandes, responsável pela organização dos blocos, ao secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha. Os alimentos serão encaminhados ao Banco de Alimentos Municipal e destinados a cerca de 50 instituições sociais cadastradas, que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

Buchecha destacou a importância da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada para fortalecer a rede de apoio social do município. “Essa arrecadação demostra que é possível unir cultura, lazer e solidariedade. Mais de três toneladas de alimentos representam um reforço significativo para o nosso Banco de Alimentos, garantindo que possamos ampliar o atendimento às instituições cadastradas e, consequentemente, às famílias que mais precisam. Agradecemos aos organizadores e a todos que contribuíram”, afirmou o secretário.

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos de Volta Redonda atua como um importante instrumento de combate à insegurança alimentar, promovendo a redistribuição de alimentos arrecados em campanhas, eventos e parcerias ao longo do ano.