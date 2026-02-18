Material será encaminhado ao Banco de Alimentos do município e destinado a cerca de 50 instituições sociais cadastradasFoto: Divulgação/Sesan
Blocos carnavalescos arrecadam mais de três toneladas de alimentos em Volta Redonda
Minicidade do Trânsito de Volta Redonda abre agenda para visitações
Espaço educativo da Semop já capacitou quase 8 mil pessoas em 2025 e reforça a educação como principal ferramenta de prevenção de acidentes
Inscrições para cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama vão até o dia 27
São 11 opções de qualificação profissional em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
Programas municipais de prevenção e tratamento do câncer salvam centenas de vidas em Volta Redonda
Cerca de 500 pessoas foram beneficiadas pelo diagnóstico precoce ou com identificação e tratamento de lesões pré-malignas, impedindo a evolução para a doença
Prefeitura de Volta Redonda orienta drogarias sobre prescrições de medicamentos emitidas por enfermeiros
Medida visa garantir segurança jurídica, padronização no atendimento e evitar recusas indevidas de receitas nas farmácias do município
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara bloco pós-Carnaval para fechar fevereiro
Abadá do evento solidário, que será realizado embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, no dia 28, será trocado por um quilo de alimento ou um litro de leite
