O bailinho de Carnaval animal será das 14h às 18h30, no shoppingFoto: Arquivo - Secom/PMVR
‘CarnavAU’ promove folia para pets e tutores neste sábado (21) em Volta Redonda
Iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal em parceria com o Shopping Park Sul contará com desfile de fantasias, brincadeiras, entre outras atividades
