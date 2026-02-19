O bailinho de Carnaval animal será das 14h às 18h30, no shopping - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 19/02/2026 14:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda convida tutores de pets para o “CarnavAU” – iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e o Shopping Park Sul voltada para os pets no sábado, dia 21. O bailinho de Carnaval animal será das 14h às 18h30, no shopping.

Os tutores podem levar seus pets fantasiados e o evento contará com desfile de fantasias, brincadeiras, sorteio de brindes, distribuição de amostras e música na altura ideal para os animais.

“Será uma grande brincadeira para reunir tanto os animais quantos seus tutores, em um ambiente seguro para toda a família se divertir. Traga seu animalzinho para a folia”, convidou o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.