Ampliação da unidade está com 95% das obras concluídas, com investimento em R$ 31 milhõesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Ampliação da unidade está com 95% das obras concluídas, com investimento em R$ 31 milhões
Desafio da Mulher Sider Shopping 2026 celebra 10 anos com corrida especial no Dia Internacional da Mulher em Volta Redonda
Prova exclusiva feminina acontece em 8 de março e deve reunir atletas de todas as idades na Arena Esportiva
‘CarnavAU’ promove folia para pets e tutores neste sábado (21) em Volta Redonda
Iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal em parceria com o Shopping Park Sul contará com desfile de fantasias, brincadeiras, entre outras atividades
Parque Aquático de Volta Redonda abre vagas para novas turmas de hidroginástica
Inscrições acontecem na secretaria do local, na Ilha São João, e interessados devem atentar para a documentação necessária
Volta Redonda quer ampliar alcance do projeto ‘Coluna Reta’ em 2026
Programa de prevenção e tratamento da escoliose idiopática pelo SUS, oferta consultas sem necessidade de agendamento para crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anos
Prefeito Neto visita obras de canalização do Córrego Açude em Volta Redonda
Construção de galerias para evitar alagamentos na região do Retiro avançou 40%, segundo a Secretaria Municipal de Obras, que fiscaliza os serviços
