Ampliação da unidade está com 95% das obras concluídas, com investimento em R$ 31 milhões - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ampliação da unidade está com 95% das obras concluídas, com investimento em R$ 31 milhõesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 20/02/2026 14:44

Volta Redonda - O novo Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de saúde de Volta Redonda – que ficará na extensão da unidade, construída no antigo estacionamento dos funcionários –, recebeu nesta semana o primeiro equipamento. O foco de teto foi instalado na maior sala do centro cirúrgico, a sala híbrida preparada para cirurgias robóticas e convencionais.

Todo o Centro Cirúrgico terá sistema de fluxo laminar para controle de infecções e incluirá uma Central de Material Esterilizado (CME), garantindo a segurança e eficiência dos procedimentos. A unidade faz parte da ampliação do hospital, que também prevê 40 novos leitos, sendo 10 para unidade de internação pós-cirúrgica, 20 para a nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 10 para UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), além de um estacionamento com três andares para 70 veículos.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que, com 95% das obras concluídas, o investimento é de R$ 31 milhões, um valor significativo para melhorar a infraestrutura de saúde da região. “A obra está sendo realizada com recursos do Estado e visa atender com qualidade à crescente demanda por serviços de saúde em Volta Redonda”.

"O novo Centro Cirúrgico é um sonho se tornando realidade. E estamos trabalhando para oferecer a melhor estrutura e equipamentos de ponta à população", acrescentou o prefeito, lembrando que a nova estrutura deve ser inaugurada em breve, reforçando o compromisso da gestão municipal com a população.

O diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria, destacou a importância da expansão para garantir uma estrutura moderna à população atendida pelo SUS (Sistema Único de Saúde). "É um passo importante para melhorar a saúde pública em Volta Redonda", afirmou.