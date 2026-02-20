Prova exclusiva feminina acontece em 8 de março e deve reunir atletas de todas as idades na Arena Esportiva - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2026 14:32

Volta Redonda - O tradicional Desafio da Mulher – Sider Shopping 2026 será realizado no próximo dia 8 de março, domingo, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, em Volta Redonda. A corrida de rua exclusivamente feminina chega à sua décima edição e já integra o calendário esportivo do município. Há cinco anos, o Sider Shopping atua como parceiro do evento, reforçando ações voltadas ao incentivo da saúde, do bem-estar e do protagonismo feminino.

A largada e a chegada acontecerão na Arena Esportiva de Volta Redonda, no bairro Voldac. O percurso terá 5 quilômetros e passará por vias importantes da cidade, como a Avenida Nossa Senhora do Amparo, Rua Artur Luiz Corrêa e Avenida Beira Rio, com trajeto sinalizado e estrutura preparada para receber participantes de diferentes níveis de preparo físico.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site da organização, com número limitado de vagas. Por ser uma prova exclusiva para mulheres, o evento se destaca pelo ambiente acolhedor e seguro, atraindo desde corredoras experientes até iniciantes que participarão pela primeira vez de uma corrida de rua.

A programação começa às 6h, com concentração das atletas. O aquecimento coletivo está previsto para 6h45 e a largada oficial para 7h. Todas as participantes que concluírem o percurso receberão medalha, enquanto as cinco primeiras colocadas na classificação geral feminina ganharão troféus. Haverá ainda premiação por faixa etária.

Para o produtor do Circuito do Aço, Celso de Carvalho, a iniciativa tem significado que ultrapassa o esporte. Segundo ele, a corrida representa liberdade e superação pessoal, incentivando cada mulher a reconhecer sua própria capacidade.

Já a coordenadora de marketing do shopping, Patrícia Macedo, destacou a experiência dupla de participar e apoiar o evento, ressaltando que cada edição promove autoestima, união e acolhimento entre as participantes.

O Desafio da Mulher – Sider Shopping 2026 marca não apenas uma década da prova, mas a consolidação de uma iniciativa que transforma o Dia Internacional da Mulher em um momento de movimento, inspiração e valorização feminina.