Evento acontece das 9h às 12h com participação do projeto Charme Hits e aula de passinho - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 20/02/2026 15:14

Volta Redonda - A segunda edição do Baile Charme promete movimentar a manhã deste domingo (22), em Volta Redonda. O evento será realizado das 9h às 12h, no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, com entrada gratuita.

Promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o evento integra a programação da exposição “Hip Hop - Identidade e Movimento”, realizada em parceria com a Fundação CSN, que vem destacando a força da cultura urbana no município.

O baile será comandado pelos DJs Pelezinho e Lúcia Nascimento, do projeto Charme Hits, e terá aula de passinho. Para o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, o evento reforça a importância de democratizar o acesso à arte e valorizar os movimentos culturais da cidade.

“A cultura urbana tem papel fundamental na construção da identidade da nossa juventude e da nossa cidade. O Baile Charme é uma forma de reconhecer essa história, incentivar novos talentos e proporcionar momentos de lazer e integração para a população”, afirmou.