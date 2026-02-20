Evento acontece das 9h às 12h com participação do projeto Charme Hits e aula de passinhoFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe 2ª edição do Baile Charme no domingo (22)
Evento acontece das 9h às 12h com participação do projeto Charme Hits e aula de passinho
Sesan firma parceria para arrecadação de alimentos no 1º Wellness Festival de Volta Redonda
Evento acontece no dia 28 de fevereiro (sábado), das 7h às 11h, na Ilha São João
Primeiro equipamento do novo centro cirúrgico do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, é instalado
Ampliação da unidade está com 95% das obras concluídas, com investimento em R$ 31 milhões
Desafio da Mulher Sider Shopping 2026 celebra 10 anos com corrida especial no Dia Internacional da Mulher em Volta Redonda
Prova exclusiva feminina acontece em 8 de março e deve reunir atletas de todas as idades na Arena Esportiva
‘CarnavAU’ promove folia para pets e tutores neste sábado (21) em Volta Redonda
Iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal em parceria com o Shopping Park Sul contará com desfile de fantasias, brincadeiras, entre outras atividades
Parque Aquático de Volta Redonda abre vagas para novas turmas de hidroginástica
Inscrições acontecem na secretaria do local, na Ilha São João, e interessados devem atentar para a documentação necessária
