Doze médicos concluíram programas de residência nas áreas de Cirurgia Geral, Pediatria e Clínica Médica - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Doze médicos concluíram programas de residência nas áreas de Cirurgia Geral, Pediatria e Clínica MédicaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/02/2026 11:24

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), conhecido como Hospital do Retiro e administrado pela Prefeitura de Volta Redonda, realizou nessa sexta-feira (20) a formatura de 12 novos médicos especialistas. O evento aconteceu no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), no bairro Aterrado, e contou com a presença de coordenadores, diretores e familiares dos formandos.

A cerimônia foi marcada por homenagens, entrega de certificados e momentos de confraternização. Os médicos concluíram seus programas de residência nas áreas de Cirurgia Geral, Pediatria e Clínica Médica, após anos de dedicação, aprendizado prático e atuação direta no atendimento à população.

Matheus Peralva concluiu a residência em Clínica Médica e destacou a importância do Hospital Munir Rafful em sua trajetória profissional.

“Finalizar minha residência no Munir Rafful foi um momento muito especial. O hospital não me ensinou apenas a ser um médico melhor, mas também uma pessoa melhor. O ambiente acolhedor e a proximidade com chefes e professores fizeram toda a diferença na minha formação. Hoje, posso dizer que o Hospital do Retiro é uma família para mim”, disse.

Pedro Guedes, residente em Pediatria, ressaltou que a passagem pelo hospital representou um período de intenso aprendizado e crescimento profissional. “Foi uma experiência inesquecível. Escolhi a Pediatria pelo prazer de atender crianças e suas famílias. No Munir Rafful, o fluxo de atendimento é muito grande, o que nos permite vivenciar diferentes casos e ampliar nosso aprendizado. Além disso, contamos com todo o suporte necessário para fortalecer nossa formação”, afirmou.

A diretora-geral do HMMR e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou a importância da formação especializada para o fortalecimento da rede pública de saúde.

“Este é um momento de grande orgulho para todos nós. A residência médica exige comprometimento, responsabilidade e sensibilidade. Celebramos hoje profissionais que estão preparados para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado à nossa população”, afirmou.

O diretor-médico do hospital, Dr. Rogério Almeida, ressaltou o reconhecimento do programa de residência. “Na última visita do MEC, nosso programa foi muito elogiado e conseguimos ampliar o número de vagas. Sempre buscamos oferecer uma residência com acompanhamento próximo, para que cada residente se sinta em casa. Participar da formatura é motivo de muita satisfação. Eu também fui residente aqui e, até hoje, continuo aprendendo no Hospital do Retiro”, afirmou.

O coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme) do Hospital Munir Rafful, Dr. Luciano Rodrigues Costa, ressaltou a importância da trajetória vivida pelos formandos e o significado deste momento para a medicina e para a sociedade.

“Cada residente que hoje se forma carrega histórias de superação, aprendizado e compromisso com a vida. Foram anos de desafios intensos, incertezas e conquistas que moldaram não apenas médicos mais experientes, mas pessoas ainda mais sensíveis e preparadas para servir. Que esta formatura seja apenas o primeiro passo de uma trajetória brilhante, guiada pela ética, pelo amor ao próximo e pelo desejo incansável de transformar vidas”, disse.