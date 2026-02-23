Incidente ocorreu durante manutenção; mais de 100 moradores foram evacuados e operação durou mais de 24 horas - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/02/2026 12:23

Volta Redonda - Uma explosão em um tanque de armazenamento de combustível na base da Vibra Energia, antiga base da Petrobras, na Vila Americana, em Volta Redonda, mobilizou uma grande operação de emergência desde a madrugada de domingo (22). O acidente ocorreu durante um serviço de manutenção com solda na estrutura.



O tanque, com capacidade para dois milhões de litros, armazenava aproximadamente 350 mil litros de álcool no momento da explosão. O incêndio foi controlado com uso de espuma, seguindo protocolo técnico, e as equipes iniciaram uma complexa operação de transbordo do material remanescente para caminhões-tanque.

Durante o domingo, o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos determinou a evacuação preventiva em um raio de 300 metros. Ao todo, 120 pessoas, pertencentes a 41 famílias da Vila Americana, foram encaminhadas para um hotel da cidade, com transporte e hospedagem garantidos.



Após avaliação técnica, o Corpo de Bombeiros descartou risco de novas explosões. Com isso, os moradores foram autorizados a retornar às suas residências.



A operação contou ainda com o acompanhamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que determinou a interdição das operações na base para apuração das causas.

Às 3h40 da madrugada desta segunda-feira, após avanço do esvaziamento do tanque, o Corpo de Bombeiros conseguiu acessar o interior da estrutura e localizou os dois trabalhadores que estavam desaparecidos. As vítimas são dois homens, de 28 e 29 anos.



Um terceiro trabalhador, de 24 anos, foi socorrido com múltiplas queimaduras e permanece internado em estado grave no Hospital São João Batista, sedado e sob ventilação mecânica.

As investigações sobre as circunstâncias da explosão seguem sob responsabilidade dos órgãos competentes, com acompanhamento do governo municipal. No momento do acidente, era realizado um serviço de manutenção com solda no tanque.



Em nota, o prefeito Neto lamentou o desfecho e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Segundo a administração municipal, o foco agora é o acolhimento às famílias e o respeito à memória dos trabalhadores.



O episódio mobilizou forças de segurança, Defesa Civil, equipes ambientais e serviços municipais ao longo de mais de 24 horas de trabalho contínuo. A confirmação das mortes encerra as buscas, mas abre um período de luto na cidade.