O tanque, com capacidade para dois milhões de litros, armazenava aproximadamente 350 mil litros de álcool no momento da explosão. O incêndio foi controlado com uso de espuma, seguindo protocolo técnico, e as equipes iniciaram uma complexa operação de transbordo do material remanescente para caminhões-tanque.
Após avaliação técnica, o Corpo de Bombeiros descartou risco de novas explosões. Com isso, os moradores foram autorizados a retornar às suas residências.
A operação contou ainda com o acompanhamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que determinou a interdição das operações na base para apuração das causas.
Um terceiro trabalhador, de 24 anos, foi socorrido com múltiplas queimaduras e permanece internado em estado grave no Hospital São João Batista, sedado e sob ventilação mecânica.
Em nota, o prefeito Neto lamentou o desfecho e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Segundo a administração municipal, o foco agora é o acolhimento às famílias e o respeito à memória dos trabalhadores.
O episódio mobilizou forças de segurança, Defesa Civil, equipes ambientais e serviços municipais ao longo de mais de 24 horas de trabalho contínuo. A confirmação das mortes encerra as buscas, mas abre um período de luto na cidade.
