Secretaria de Políticas para Mulheres de Volta Redonda promove debate no Dia da Conquista do Voto Feminino
Evento na Câmara Municipal acontece no dia 24, com o tema ‘A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas’
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda prepara XXI Copa Diarinho de Futsal
Edição de 2026 deve receber cerca de três mil atletas, divididos em 300 equipes de 12 municípios do Rio e outros estados
Hospital Munir Rafful promove formatura de novos médicos especialistas
Cerimônia aconteceu na última sexta-feira (20), no auditório do UGB
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe 2ª edição do Baile Charme no domingo (22)
Evento acontece das 9h às 12h com participação do projeto Charme Hits e aula de passinho
Sesan firma parceria para arrecadação de alimentos no 1º Wellness Festival de Volta Redonda
Evento acontece no dia 28 de fevereiro (sábado), das 7h às 11h, na Ilha São João
Primeiro equipamento do novo centro cirúrgico do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, é instalado
Ampliação da unidade está com 95% das obras concluídas, com investimento em R$ 31 milhões
