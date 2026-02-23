Evento na Câmara Municipal acontece no dia 24, com o tema ?A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas? - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento na Câmara Municipal acontece no dia 24, com o tema ?A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas?Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realiza no dia 24 (terça-feira) um importante debate em alusão ao Dia da Conquista do Voto Feminino (24/2), com o tema “A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas”. O evento tem como objetivo promover reflexão, diálogo e fortalecimento da democracia, destacando os avanços históricos na luta das mulheres por direitos políticos e os desafios que ainda persistem para garantir representatividade e igualdade nos espaços de poder.

O debate contará com a participação de Adelaide Afonso, do Movimento de Conscientização Negra; Iana Moreira, superintendente de Igualdade Racial da Secretaria de Estado da Mulher; e Clatia Vieira, que é escritora e ativista na caisa antirracista; a psicóloga Juliana Sampaio, mestra em cultura de territorialidade pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e assessora técnica da Divisão de Igualdade Racial da SMDH. Elas debaterão diferentes perspectivas sobre gênero, raça, diversidade e participação política, ampliando o olhar sobre a construção de uma sociedade mais justa, plural e inclusiva.

O evento, idealizado pela secretária Glória Amorim e pelo Departamento da Mulher da SMDH, visa discutir como o machismo estrutural, o racismo e a discriminação impactam a presença das mulheres nos espaços de decisão, além de reafirmar a importância de políticas públicas que garantam voz, vez e poder às mulheres em sua diversidade. Segundo a assessora técnica do Departamento da Mulher, Kátia Teobaldo, o momento é de reflexão e responsabilidade coletiva.

“Celebrar a conquista do voto feminino é reconhecer a força histórica das mulheres, mas também assumir o compromisso de ampliar a participação política de todas, mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas. Democracia se constrói com diversidade, representatividade e coragem para enfrentar as desigualdades”, disse Kátia.

O encontro será um espaço aberto de diálogo com a sociedade, reunindo poder público, instituições, movimentos sociais, estudantes e toda a população interessada.

O debate acontece a partir das 14h e a SMDH convida toda a população a participar deste momento de reflexão e construção coletiva, comparecendo ao plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, localizada na Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, nº 511, no bairro Aterrado.