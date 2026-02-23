A inscrição é realizada até o dia 26, quinta-feira, de forma onlineFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Inscrições para o projeto Trilha Criativa seguem até quinta-feira (26)
Programa da Secretaria Municipal da Juventude é voltado para jovens interessados em transformar habilidades em geração de renda
Explosão em tanque na base da Vibra Energia deixa feridos e dois mortos em Volta Redonda
Incidente aconteceu durante manutenção; 120 moradores já foram autorizados a retornar para casa
Secretaria de Políticas para Mulheres de Volta Redonda promove debate no Dia da Conquista do Voto Feminino
Evento na Câmara Municipal acontece no dia 24, com o tema ‘A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas’
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda prepara XXI Copa Diarinho de Futsal
Edição de 2026 deve receber cerca de três mil atletas, divididos em 300 equipes de 12 municípios do Rio e outros estados
Hospital Munir Rafful promove formatura de novos médicos especialistas
Cerimônia aconteceu na última sexta-feira (20), no auditório do UGB
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe 2ª edição do Baile Charme no domingo (22)
Evento acontece das 9h às 12h com participação do projeto Charme Hits e aula de passinho
