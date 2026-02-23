A inscrição é realizada até o dia 26, quinta-feira, de forma online - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/02/2026 14:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com o Sebrae e a Universidade Estácio de Sá, reforça que as inscrições para o projeto Trilha Criativa seguem até quinta-feira (26). Interessados devem se inscrever por meio do link https://forms.gle/CcWRbMoYHZdj9JL4A.

O programa é gratuito e voltado a jovens de 15 a 29 anos interessados em transformar habilidades criativas em oportunidades reais de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

No total, serão oferecidas 40 vagas para oficinas presenciais, que terão início no dia 3 de março, no campus da Universidade Estácio de Sá, localizado na R. Luiz Alves Pereira, 201, no bairro Aterrado. A formação terá duração de três meses.

O Trilha Criativa oferece capacitação prática nas áreas de marketing digital, produção de conteúdo, design, fotografia, vídeo e empreendedorismo, com foco no desenvolvimento profissional da juventude para atuação no ambiente digital e na economia criativa.

A metodologia é baseada no aprendizado “mão na massa”, com desenvolvimento de portfólio, produção de conteúdo real e incentivo ao empreendedorismo jovem. Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos como introdução ao marketing, posicionamento e definição de público-alvo, design no Canva, fotografia e produção de vídeos para redes sociais, precificação de serviços, formalização como MEI (Microempreendedor Individual), além de módulos voltados ao projeto de vida, planejamento de carreira e desenvolvimento de soft skills, como comunicação, criatividade aplicada e organização profissional.

“O Trilha Criativa é uma oportunidade gratuita para que os jovens de Volta Redonda desenvolvam habilidades em Marketing Digital e se preparem para o mercado de trabalho. Essa parceria com a Estácio reforça o compromisso da Secretaria da Juventude em ampliar o acesso à qualificação e gerar novas oportunidades para a nossa juventude”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.