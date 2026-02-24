Programação será voltada para estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2026 14:53

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove na próxima semana, entre os dias 2 e 6 de março, uma campanha de prevenção às drogas voltada para estudantes do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental, com idades entre nove e 10 anos. As atividades vão acontecer pela manhã e à tarde no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal; e no teatro do Colégio João XXIII, no bairro Retiro; pela manhã e à tarde. A Secretaria Municipal de Educação (SME) vai fornecer transporte entre a escola e o teatro e lanche para os alunos.

A programação inclui teatro sobre prevenção às drogas, elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) e produzido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e palestra para alertar sobre as consequências de entrar no mundo do tráfico.

A campanha foi definida durante reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, na tarde desta segunda-feira, dia 23, por sugestão do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg, que abordou a necessidade de promover ações de prevenção às drogas entre as crianças.

O coronel contou um pouco da experiência dele em comunidades da cidade do Rio de Janeiro. “Pela minha experiência, sei que crianças pequenas já têm contato com o mundo das drogas e é trabalhando a prevenção, mostrando o que acontece com quem pega esse caminha, que conseguimos afastá-los dessa realidade”, falou Sardemberg, lembrando que a campanha também é uma ação de segurança pública, área que recebe muitos investimentos em Volta Redonda.

O prefeito Neto convocou toda equipe e programou a atividade para a próxima semana. “A ação de prevenção às drogas é mais um investimento em segurança pública. Acabamos de ampliar o ‘Bairro Presente’, vamos ampliar o programa ‘Segurança Presente’, temos mais de duas mil câmeras instaladas, reinauguramos o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), e logo teremos o Batalhão de Ações com Cães (BAC). Entre todas as ações pela segurança em Volta Redonda, não podemos deixar de atuar também na prevenção às drogas”, falou Neto.

Também estavam no gabinete do prefeito e são parceiros do projeto os secretários municipais de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão; de Ordem Pública, Coronel Henrique; da Juventude, Munir Filho; de Educação, Osvaldir Denadai; de Cultura, Anderson de Souza; a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez; o comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; além de representantes das secretarias da Mulher e Direitos Humanos (Smdh) e de Saúde (SMS); além da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre); e da Igreja Católica.