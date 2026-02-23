Fundação Beatriz Gama oferta 11 opções de qualificação em diversas áreas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - O prazo para inscrições nos cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pela Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, encerra nesta sexta-feira, dia 27. O programa “Volta Redonda Formando Profissionais” da fundação oferta 11 opções de qualificação em áreas como beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica. Há opções nos níveis básico e avançado, sendo que os módulos avançados são exclusivos para alunos que já fizeram o curso básico na FBG.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro, das 8h às 12h. Já os cursos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) terão inscrições realizadas diretamente nos locais onde as aulas acontecerão: Cras dos bairros Jardim Belmonte; Retiro; Voldac; Açude I; Santo Agostinho; e Centro Comunitário Roma.

Os cursos são voltados para moradores de Volta Redonda com idade acima dos 14 anos. No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3511-3683 e (24) 3511-3698.

Os interessados podem optar entre os cursos de Cabeleireiro; Corte e costura (básico e avançado); Confeitaria (básico e avançado); Depilação com banho dourado; Embelezamento do olhar (designer de sobrancelha, pigmentação de cílios, henna tradicional e henna ombré); Estética integrativa (básico e avançado); Maquiagem; Mecânica de automóveis; Manicure com alongamento de unhas; Trança; e Ornamentação com bolas básico.