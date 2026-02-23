Fundação Beatriz Gama oferta 11 opções de qualificação em diversas áreasFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da FBG em Volta Redonda encerram nesta sexta-feira (27)
Fundação Beatriz Gama oferta 11 opções de qualificação nas áreas da beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
Nuai registra 32 atendimentos em janeiro e reforça atuação da rede de proteção aos idosos em Volta Redonda
Balanço aponta predominância de violência psicológica e maior incidência de casos entre mulheres de 70 a 79 anos
Inscrições para o projeto Trilha Criativa seguem até quinta-feira (26)
Programa da Secretaria Municipal da Juventude é voltado para jovens interessados em transformar habilidades em geração de renda
Explosão em tanque na base da Vibra Energia deixa feridos e dois mortos em Volta Redonda
Incidente aconteceu durante manutenção; 120 moradores já foram autorizados a retornar para casa
Secretaria de Políticas para Mulheres de Volta Redonda promove debate no Dia da Conquista do Voto Feminino
Evento na Câmara Municipal acontece no dia 24, com o tema ‘A conquista do voto feminino e os desafios da participação política das mulheres cis, mulheres LBT+ e mulheres pretas’
Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda prepara XXI Copa Diarinho de Futsal
Edição de 2026 deve receber cerca de três mil atletas, divididos em 300 equipes de 12 municípios do Rio e outros estados
